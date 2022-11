Zavrnil milijonsko pogodbo

Jasno, da registriram – leta se nabirajo. Številka sedem, ki je prišla, ni ugodna. Ko se malce zamisliš, je jasno, da leta niso prijetna. A bistveno je, da me ne boli nič. Veliko mojih prijateljev in znancev iz Štajerske in mojih let je pokojnih. Ko kdo umre, se sprašujem, kdaj bom na vrsti,« nam je najtrofejnejši slovenski košarkarski trener Zmago Sagadin dejal ob 70. rojstnem dnevu, ki ga praznuje 1. novembra. Žene Majde ni več »Izpolnjen sem. Veste, kaj je moj največji uspeh? Moja družina. Tako sem ponosen in srečen, ker sem imel tako krasno družino, ki jo je žal zaznamo...