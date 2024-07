Zaplet v Števerjanu

Člani ansambla Zaplet prihajajo z Dolenjskega, natančneje iz Šmarjete, Škocjana in Mirne Peči. Nejc Koračin igra kitaro, Žan Pirh harmoniko, Blaž Hočevar bas kitaro, pevka je Živa Hočevar. »Združujeta nas prijateljstvo in ljubezen do glasbe. V omenjeni zasedbi smo aktivni dobro leto, sicer pa je ansambel ustanovil harmonikar Žan že v sedmem razredu osnovne šole. Ob njem sta bila Blaž in kitarist Mitja Kirn, ki pa nas je po dveh letih zapustil. Zato smo odprtih rok sprejeli Nejca,« povedo člani ansambla Zaplet. Pridružila se jim je tudi pevka Živa. Nadeli so si zanimivo ime, ki pa v Števerjanu fantom in dekletu očitno ni povzročalo težav. Nasprotno, s tekmovalno skladbo z naslovom Zapleteno dekle avtorjev Marjana Turka (melodija) in Klare Perne (besedilo) so prepričali vse. Domov so se vrnili z dvema nagradama, ki jim ju je za skladbo Zapleteno dekle namenila strokovna komisija za glasbo. Prejeli so drugo nagrado festivala in obenem nagrado debitanta. Dobro so izbrali tudi pesem iz zakladnice, to je bila skladba Ansambla Petra Finka z naslovom Tri leta sem jo čakal.

Za zmagovalno polko Zapleteno dekle so nedavno posneli tudi videospot. Pesem govori o dekletu, ki bi mu vsak fant rad nekaj podaril. Eden darila, drugi masaže, tretji Maldive. Ona se zanje ne zmeni in jih smeje zavrača. Na koncu izvemo, da ima raje muzikanta, ki bi ji pel vse noči. Videospot so posneli na ulicah Pirana, kjer so na plaži lovili sončni zahod.

Zaplet je mlad štiričlanski ansambel z Dolenjskega. FOTO: arhiv ansambla

Užitek in zadovoljstvo

Kot pravijo Dolenjci, jim glasba pomeni zelo veliko. »Na naših nastopih vedno zelo uživamo, se sprostimo in občutimo posebno zadovoljstvo, saj se zavedamo, da nam je končno uspelo uresničiti to, kar smo si že od malega zelo želeli. Skozi glasbo se izražamo tako, kot se z besedami ne bi mogli,« pravi harmonikar Žan, ki je tudi avtor melodije njihove prve avtorske pesmi z naslovom Bilo je nepozabno, za katero je besedilo napisal Matej Kocjančič. Slednji je tudi avtor besedila druge polke z naslovom Ti sploh veš, s katero so se Zaplet predstavili na 16. novoletnem festivalu narodnozabavne glasbe v Dolenjskih Toplicah. Melodijo zanjo je ustvaril Marjan Turk. »Že takrat je bila naša izkušnja na festivalu nepozabna. Imeli smo se odlično in ravno zato smo se udeležili še enega festivala,« pravijo zapletovci, ki so se v Števerjan odpravili s tretjo avtorsko skladbo. Pravijo, da se nameravajo udeležiti še katerega festivala. Že zato, ker gre v tretje rado, so povedali mladi glasbeniki, ki imajo veliko energije in skritega potenciala.