Zamrznjena telička v senu

Kljub temu da sem klicala policijo, inšpekcijo in lastnika, se ni odzval nobeden. Lastnik me je le nahrulil, naj se brigam zase … Kravo smo dvignili pokonci, ampak se je po treh urah zvrnila na bok in ni več vstala … Dva telička sta zmrznjena ležala v senu … Živali so na golem hribu Kuk na Primorskem, zavetja je zelo malo in niso v dobrem stanju … Ne vem več, na koga naj se obrnem. Inšpektor mi je samo rekel, da so obvestili vse in naj se poberem domov. Je to odnos lastnika do živali in odnos uradne osebe na prijavo?« To je ob pretresljivem videu z naslovom A res ne bo nikoli konca?, objavljenem 22. januarja na facebooku Društva za zaščito konj, zapisala ena od očividcev in ljubiteljica živali, ki ji ni bilo vseeno, kaj se dogaja s kravami na enem od primorskih pašnikov. Ker je razvidno, da med večjim številom krav najmanj dva telička nista zmogla kljubovati mrazu v hudem vetru in sta poginila, za druge pa je bilo na voljo le majhno improvizirano zavetje, je zapis med ljubitelji živali sprožil ogorčenje nad lastnikom krav in veterinarskim inšpektorjem. Še posebno ko so izvedeli, da se pogini skoraj vsako leto pojavljajo že od leta 2016.

Nekonkretni odgovori

Direktorja veterinarske inšpekcije Branka Podpečana smo zaradi tega in številnih drugih nerešenih primerov zanemarjanja in krutega ravnanja z rejnimi živalmi vprašali, koliko nadzorov nad veterinarskimi inšpektorji, ki so bili največkrat obtoženi, da svojega dela ne opravljajo vestno, so opravili v preteklem letu ali letos. Denimo, ko mižijo, ko opazijo hudo zanemarjanje živali, krave in konje v polmetrskem gnojnem blatu, premajhnih in pretemnih hlevih zanje, ali ko zaznajo podhranjenost, neprimerno oskrbo s hrano in pitno vodo, nezadostno veterinarsko oskrbo (nezdravljene bolne živali, neoskrbovana dlaka, kopita in zobovje). Posebno pa nas je zanimalo, kako so oziroma ali bodo ukrepali v primeru primorskega kmeta, ki mu poginjajo krave od leta 2016 (tudi 2018., 2021., 2023.) zaradi bolezni, podhranjenosti, zanemarjanja, čeprav je za svojo čredo samo v enem letu prejel 52.000 evrov subvencij, za (pre)veliko število govedi pa ni uredil dovolj velikih zavetij, kamor bi se lahko zatekle pred mrazom, dežjem ali snegom, četudi so bile večinoma v prosti reji na pašnikih. In če bodo inšpektorja iz območne enote Koper vzeli pod lupo ali ne. Torej, da bo morebiti kaznovan ne le malomarni rejec ali lastnik živali, temveč tudi malomarni veterinarski inšpektor.

Ne gre pozabiti, da so vse nevladne organizacije za zaščito živali zahtevale, da delo veterinarskih inšpektorjev postane javno v vseh fazah postopka, saj gre za javne uslužbence, da naj bodo prijavitelji seznanjeni z njegovimi ukrepi (priporočila, ureditvene odločbe, globe, prijave suma kaznivega dejanja), da se morajo inšpektorji odzvati takoj in da naj bo na prvem mestu blagostanje (rejne) živali, in ne le kmeta – rejca. Torej da ne bodo igrali vloge socialnih delavcev, temveč bodo varuhi živali in njihovih pravic. Nesprejemljivo je, da nekega kmeta inšpektorji ne nadzirajo po več let in ne opravijo niti izrednega nadzora, takoj ko se pojavijo prijave sumov slabega ravnanja z živalmi.

Onemogla krava s Primorskega

Žal so bili odgovori nekonkretni in pomanjkljivi. Ne Podpečan, temveč ministrstvo za kmetijstvo je zapisalo, »da inšpekcijski postopek zoper omenjenega primorskega kmeta in njegovo domnevno neodgovorno ravnanje z rejnimi živalmi še poteka in da bom o ugotovitvah nadzora obveščen naknadno«. Tak odgovor je podcenjujoč, saj se zadeva vleče že od leta 2016 in bi pričakovali vsaj poročilo o tem, kaj je inšpektor ugotovil od takrat do danes, kako je ukrepal oziroma zakaj ni, ali so zoper inšpektorja uvedli disciplinski postopek, ali ga morebiti celo kazensko ovadili, ker zadevo »rešuje« že sedem let. Žal tudi v drugo nisem dobil nobenega dokazila o delu primorskega inšpektorja z njegovim imenom vred – denimo kopij inšpekcijskih zapisnikov, ureditvenih odločb ali odločb o prisilnem odvzemu živali.

Kaj načrtuje država

Iz službe za odnose z javnostjo kmetijskega ministrstva so zagotovili, da je z menjavo vodstva Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) steklo več aktivnosti, s katerimi želijo vzpostaviti boljši sistem načrtovanja in spremljanja dela, vključno z nadzorom opravljenega dela uradnih veterinarjev in inšpektorjev.

Obljubljajo informatizacijo dela UVHVVR, zlasti v delu inšpekcijskega nadzora, kar bo omogočalo boljše spremljanje in načrtovanje dela na vseh področjih uprave. Vzpostavili bodo sistem presoj opravljenega dela (kako in kdaj, ne navajajo), veliko pa si obetajo še od menjave petih direktorjev območnih uradov, tudi na Primorskem. Čeprav društva za zaščito živali in drugi prijavitelji neprimernega ravnanja z živalmi trdijo drugače, so zatrdili, da »vsako pritožbo na delo uradnega veterinarja oziroma inšpektorja obravnavajo in da je enak postopek stekel tudi v primeru krutega ravnanja nad govedom na Primorskem. In da v primeru ravnanja v nasprotju s predpisi in pravili proti uradni osebi sprožijo delovnopravne postopke.«

Ob mučenju nadzor

Zagotovili so, da ugotovljena neskladja pri zavezancih za nadzor upoštevajo pri načrtovanju nadzorov v prihodnje in da pri takih povečajo nadzor. Vse prijave s področja zaščite živali (tudi anonimne) morajo prednostno obravnavati, če pa je iz nje razvidno, da gre za mučenje živali, takoj uvedejo izredni uradni nadzor. V primerih, ki so bili lani medijsko izpostavljeni, so v notranjem nadzoru ugotovili, da so »bili izredni nadzori praviloma izvedeni znotraj 24 ur od prejete prijave«. Opozorili so, da je odvzem živali skrajni ukrep, če v uradnem nadzoru z drugimi ukrepi ni bilo mogoče odpraviti ugotovljenih neskladij. Najprej izrečejo milejše ukrepe, če se neskladja ponavljajo, sledi stopnjevanje (zahteva za zagotovitev krme, veterinarske oskrbe, odprodaja živali), zatem začasni ali trajni odvzem živali in prepoved stikov dosedanjemu skrbniku živali. Za začasno odvzete rejne živali uradni veterinar odredi občasno oskrbo na domu skrbnika živali, če to ni možno, pa jih trajno odvzame in proda ali odredi usmrtitev. Lahko celo prepove rejo določene vrste živali in uporabo proizvodnih ali poslovnih prostorov, če ugotovi, da je skrbnik znova kršil zakonske obveznosti in s tem živalim povzročal bolečine in trpljenje.

In kako nadzirajo nadzornike? Ministrstvo za kmetijstvo: »V lanskem in letošnjem letu proti uradnim veterinarjem in inšpektorjem ni bil uveden noben disciplinski postopek niti ni bilo izdano nobeno opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.«