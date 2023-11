Zakaj bi se ženske morale učiti rekreativnega boksa?

Boks je razburljiv šport, ki ni povezan z nasiljem. Raziskave so pokazale, da je odličen za odvračanje misli mladih od kriminalnih dejavnosti.

Poleg tega ima lahko številne pozitivne učinke na telo. Odličen je za oblikovanje mišic, ne glede na to, ali vadite tehnike udarcev ali sestavljene gibe, in jim daje videz, kot si ga želite, ne da bi bili videti nabildani in možati.

Med sparingom ali udarjanjem po boksarski vreči se učinkovito angažirajo mišice jedra: v enem samem zamahu vključite spodnji del trebušnih mišic, zgornji del trebušnih mišic in poševne mišice.

Spodnji del telesa je enako pomemben kot zgornji. Žal se med vadbo ne osredotočamo na razvoj nog. In po besedah nekaterih profesionalnih športnikov in manekenk bi morali noge trenirati vsaj dvakrat na teden ... Z boksom jih lahko enostavno trenirate in dosežete hitre rezultate, saj nenehno skačete, če ne celo brcate. Zaradi tega ponavljajočega se odbijanja od tal so mišice nog nenehno zaposlene, zato se razvijejo hitreje.

Izkoristite kombinirane prednosti kurjenja maščob in gradnje mišic.

Večanje samozavesti

Če imate težave z vzdržljivostjo, je odgovor na dlani: boks. Ker zahteva hitre gibe, sta dihanje in srčni utrip povišana. To postopoma pomaga pri krepitvi vzdržljivosti.

Boks vas nauči, kako lahko ohranite upanje in dobro voljo, pomaga tudi pri samozavesti: sposobni ste narediti vse. Vaša samozavest se bo samodejno povečala, če boste v dobri fizični kondiciji. Samozavest pomaga na vseh področjih življenja, saj se zlahka prilagajate spremembam in pridobivate koristi v vseh okoliščinah, v katere vas postavi življenje.

Kot smo že omenili, boks obsega sestavljene gibe, zato pri njem izgoreva več maščobe kot pri drugi vadbi. Z boksom lahko izkoristite kombinirane prednosti porabe maščob in gradnje mišic. V manj kot mesecu dni boste opazili rezultate, ki vas bodo motivirali. Za izgubo maščobe pri boksu se vam niti ni treba držati strogega prehranskega načrta, če se boste le izogibali hitri hrani in sladkorjem, jih boste zlahka pokurili.

Zakaj bi se torej ženske morale učiti rekreativnega boksa? Zato, ker je lep in zdrav.