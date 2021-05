Zakaj bi bil pezde, če si lahko človek?!

Simpatična 40-letna igralka pride na pogovor ob Ljubljanici pomladno razigrana in tudi oblečena v pomladnih odtenkih. »Zelo rada imam barve, ampak se moram tako tudi počutiti.« ... Pripomnim, da če bi jo ocenjevala po barvah, bi ji na prvi pogled prisodila optimistično naravnanost. »A veš, da je to zelo zanimivo ... Ljudje, ki me zelo dobro poznajo, bi povedali, da sem bolj pesimistično usmerjena. Tudi jaz bi rekla, da bom najprej našla neko temno plat, ampak navzven ne bom dajala takšne slike. Velikokrat rečem, da v bistvu nimam pesimističnega pogleda, ampak je to zame ...