Xiaomi 12T pro ima glavno kamero z neverjetnimi 200 megapiksli

Kamere na sodobnih pametnih telefonih postajajo čedalje močnejše. Če pogledamo samo nekaj let nazaj, so imeli nekateri premijski telefoni kamere z borimi 12 milijoni slikovnih točk, zdaj pa je standard tam nekje pri 50 milijonih. Seveda so tudi modeli, ki imajo po 64 ali 108 megapikslov, zdaj pa je tukaj še xiaomi 12T pro, ki se lahko pohvali s senzorjem s kar 200 milijoni točk. Zakaj? Ker lahko.

Odlična glavna kamera

Trooka kamera xiaomija 12T pro je sestavljena iz glavne širokokotne kamere z 200 MP, ultra širokokotne kamere z 8 MP in makro kamere z dvema megapiksloma. Tistih 200 milijonov slikovnih točk zna koga malce zmesti, ko ugotovi, da se fotografije shranjujejo v ločljivosti 12,5 MP. Štos je v tem, da telefon iz 16 pikslov sestavi enega, kar pomeni večjo ostrino in boljšo osvetlitev. Glavna kamera seveda obvlada samodejno ostrenje, ima pa tudi optični stabilizator slike. Na prednji strani je solidna selfie kamera z 20 MP.

Glavni adut je odlična kamera. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Kakovost fotografij, narejenih z glavno kamero, je odlična. Slike so ostre, barvite, kontrastne in brez šuma (motenj). Za ljubitelje fotografije bosta zanimivi tudi »ultra HD« ločljivosti 50 MP in 200 MP, ki ponujata še več podrobnosti, pri čemer pa je treba vzeti v zakup, da s tem zraste tudi sama velikost slike, ki jo zavzame v pomnilniku. Če je fotografija, posneta v privzeti ločljivosti 12,5 MP, velika dobre 4 MB, v ločljivosti 50 MP nabrekne na 15 MB, v ločljivosti 200 MP pa že na 50 MB. In slike lahko vzamejo še več prostora.

200 MP ima glavna širokokotna kamera.

Zumiranje pri ultra HD ločljivostih je omejeno na dvakratno povečavo, medtem ko lahko v načinu 12,5 MP sliko povečamo do desetkrat. A tedaj bo zelo zrnasta in motna. Ultra HD ločljivosti sta namenjeni bolj fotografom, ki bodo slike še naknadno obdelovali in potrebujejo več pisklov. Odlično se obnese tudi snemanje videa, pri čemer lahko zajemamo sliko vse do ultra visoke ločljivosti 8K.

Podhranjeni dodatni zrkli

Odličen vtis glavne širokokotne kamere nekoliko pokvari podhranjena ultra širokokotna kamera, ki ima le osem milijonov točk. Saj ne, da ne bi bila sposobna narediti dobrih fotografij, a v primerjavi z močnejšimi primerki na trgu, ki imajo več pik in avtofokus, ni vrhunska, kar se še posebno opazi pri slabši svetlobi.

Na voljo je v modri, sivi in črni barvi. FOTO: Staš Ivanc

Makro kamera je pač v paketu in daje podpovprečne rezultate, kar pa je pričakovano, saj ima le dva milijona točk. Vse to bi se dalo rešiti z močnejšo ultra širokokotno kamero, a s tem bi zrasla tudi cena aparata, ki je trenutno še krepko pod magično mejo tisoč evrov, saj je za model z 8 GB rama in 256 GB shrambe v prosti prodaji treba odšteti 819 evrov.

Hiper hitro polnjenje

Telefon je oblikovan precej zadržano in resno, na voljo pa je v črni, sivi in modri barvi. Divje barve so prihranili za Poco, ki je zdaj samostojna blagovna znamka. Za gladko delovanje skrbi super močni Qualcommov procesor snapdragon 8+ gen 1, slika na 17-centimetrskem (6,67-palčnem) amoled zaslonu s 120-herčnim osveževanjem pa je odlična.

Digitalni 10x zoom se dobro obnese, zahvaljujoč se velikanskemu senzorju. FOTO: Staš Ivanc

Baterija s kapaciteto 5000 mAh zagotavlja celodnevno delo, če pa bi zaradi silnega nažiganja igric, nenehnega snemanja videa ali stalnega visenja na facebooku slučajno začelo zmanjkovati energije, je telefon opremljen s 120-vatnim »hypercharge« napajalnikom, ki lahko baterijo od 0 do 100 odstotkov napolni v 20 minutah. Do neke mere je odporen tudi proti vodi in prahu, zaščiten pa je z ojačanim gorilla steklom.