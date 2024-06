Vse najboljše, Slovenija!

27. junija leta 1991 so se začeli oboroženi spopadi med JLA ter slovensko Teritorialno obrambo in slovensko policijo. Dva dneva prej, 25. junija, je slovenska skupščina sprejela deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti. Deklaracijo ob neodvisnosti je sprejel slovenski parlament, dokument podrobneje pojasnjuje odločitev za samostojno in neodvisno državo ter opredeljuje nadaljnje ravnanje Republike Slovenije po osamosvojitvi. Naslednji dan je na Trgu republike v Ljubljani sledila slovesna razglasitev samostojnosti. Na mejnih prehodih so jugoslovanske table in zastave zamenjali s slovenskimi, določeni so bili mejni prehodi s Hrvaško.

Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.

25. junija Slovenija praznuje dan državnosti. Vsako leto na predvečer praznika poteka praznovanje na Trgu republike. Prav tam je 25. junija 1991 zvečer Milan Kučan izrekel legendarne in ponarodele besede: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.«

Na Trgu republike je bilo junija 1991 slovesno. FOTO: Igor Modic

A jugoslovanska oblast slovenske samostojnosti ni priznala. Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh ustavili več oklepnih enot, vnovič zasedli mejne prehode, jugoslovansko vojsko na slovenskih tleh pa zaprli v vojašnice. Vojna za Slovenijo se je končala 7. julija. Tega dne se je na Brionih delegacija Evropske unije sestala s slovensko, hrvaško in zvezno delegacijo. Po petnajsturnih pogajanjih so sprejeli Brionsko deklaracijo, s katero so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju Slovenije, slovenska stran je za dobo treh mesecev zamrznila svoje osamosvojitvene aktivnosti. Predsedstvo SFRJ je 18. julija sprejelo odločitev, da se JLA v treh mesecih z orožjem in opremo umakne iz Slovenije. Zadnji vojaki jugoslovanske vojske so Slovenijo zapustili iz koprskega pristanišča v noči na 26. oktober 1991. Prve države so medtem že priznale samostojno Slovenijo, pomembno je bilo zlasti nemško priznanje 19. decembra 1991. 15. januarja 1992 je Slovenijo priznala večina članic Evropske skupnosti, maja 1992 pa je postala tudi 176. članica OZN.

Spopadi so zahtevali skupno 76 žrtev: 19 na slovenski strani, 45 na strani JLA, 12 je bilo tujih državljanov. Na slovenski strani je bilo ranjenih 182 ljudi, JLA je imela 146 ranjenih. Enote TO so zajele 4693 pripadnikov JLA in 252 pripadnikov zvezne milice, JLA je imela v desetdnevnem spopadu uničenih ali poškodovanih 31 tankov, 22 oklepnih transporterjev, 172 transportnih vozil in 6 helikopterjev.