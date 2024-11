Vrt niti novembra ne počiva

Narava se pripravlja na počitek, za vse tiste, ki imajo doma vrt, pa počitka niti v tem mesecu ni, čakajo nas namreč zadnja jesenska opravila na zelenjavnem, zeliščnem in sadnem vrtu.

Sproti pobiramo rdeči glavnati radič, zelje, por in ohrovt, peso ter zeleno, če nam še lepo uspevajo motovilec, blitva, špinača, solata, jih moramo zaščititi pred mrazom, denimo s tunelom s folijo. Kodrasti in brstični ohrovt lahko še pustimo, ko ju bo dobila slana, bosta namreč še boljša. Populimo plevel, odstranimo obolele dele rastlin; slednjih ne damo na kompost, da ga ne kontaminiramo. Prazne gredice prekopljemo, a ne pregloboko, in zemljo obogatimo, po vrhu nasujemo naravno organsko gnojilo ali posejemo rastline za zeleno gnojenje, denimo lucerno, inkarnatko, črno deteljo, belo deteljo, medeno deteljo.

Na stroke ga razdelimo tik pred sajenjem. FOTO: Getty Images

Do sredine meseca je čas za sajenje zimskih sort česna, od slovenskih so to ptujski jesenski, haloški in anka. Posadimo ga, ko tla niso premočena, in gredice nato ne pokrivamo. Česen ne mara gnojenja s hlevskim gnojem niti pretirane količine hranil. Na stroke ga razdelimo tik pred sajenjem.

Od zelišč lahko na prostem ostanejo žajbelj, timijan, drobnjak, v toplejših predelih tudi rožmarin, slednjega sicer prenesemo v notranje prostore. Enoletne dišavnice, baziliko, peteršilj, poberemo in posušimo, slednjega lahko damo v zamrzovalnik in ga po potrebi jemljemo ven, trajna pa obrežemo in zaščitimo z listjem ali smrekovimi vejami.

Sadimo drevesa

Izkopljemo gomolje poleti cvetočih čebulnic in gomoljnic, denimo dalij, gladiol, kan; dela se letimo, ko mraz uniči poganjke, izkopljemo jih z nekoliko okoliške zemlje in jih nekaj tednov pustimo na suhem mestu, da se posušijo. Iz posušenih odstranimo vso zemljo, nato pa jih prenesemo na hladno, v klet (idealna temperatura je od 4 do 7 °C), kjer bodo prezimile. Posadimo spomladi cvetoče čebulnice, denimo tulipane, narcise, ter jih pred mrazom zavarujemo z odpadlim listjem.

Izkopljemo gomolje poleti cvetočih čebulnic in gomoljnic, denimo dalij, gladiol, kan. FOTO: Getty Images

Dokler zemlja ne zmrzne, lahko še sadimo sadna drevesa pa tudi preostale drevesne vrste, grmovnice in vrtnice. Zdaj je primeren čas tudi za presajanje dreves ali grmovnic, ki bi jih morda radi premestili na drug kraj. Vrtnic, ki so nas letos razvajale s svojimi cvetovi, zdaj ne režemo do tal, ampak le toliko, da jih sneg in veter pozimi ne bosta polomila. Trajnice, grmovnice in drevje obrežemo, grmičem ribeza in malin natresemo kompost, rododendronom, azalejam in hortenzijam pa nasujemo plast iglic, listja in kislega substrata. Redno grabimo in odstranjujmo odpadlo listje ter ga odlagamo na kompostni kup.

Bolje bomo gredice pripravili na naslednjo sezono, manj dela bomo imeli z njimi spomladi, zato ne odlašajmo in vrtu tudi zdaj z nego in ljubeznijo vrnimo, kar nam je v toplih mesecih ponujal oziroma dajal.