Cedevite Olimpije v Ljubljani prvič po 10 letih napolnili dvorano

Košarkarska evforija je zajela Ljubljano. Prvič po sezoni 2010/2011, ko so zmaji polnili Areno Stožice, tedanjemu direktorju Janezu Rajglju in trenerju Juretu Zdovcu pa je uspelo sestaviti konkurenčno ekipo. Minilo je 11 let, Olimpija je odplačevala dolgove preteklosti, 2019. se je združila z zagrebškim klubom Cedevito.

Prvi sadovi so vidni v letošnji sezoni, ko zmajčki blestijo v regionalni ligi in evropskem pokalu. V regionalni ligi ABA so nanizali 10 zmag v zadnjih 12 tekmah, uvrstili so se tudi v drugi del tekmovanja eurocup. Pika na i evforiji, ki je zajela Ljubljano, je bila zmaga proti Partizanu, ki so ga v Tivoliju ugnali z 81:79.

Zoran Dragić in Jaka Blažič sta po reprezentanci združila moči tudi v dresu Ljubljančanov. Foto: Aleš Fevžer/Liga ABA

»Čestitke fantom za enkratno igro in celotno tekmo. Čestitke občinstvu, ki je bilo tokrat neverjetno. Vrnili smo se v zgodovino, v čase, ko sem jaz igral v Tivoliju. Navijači so nam dali energijo, ko nam ni šlo,« se je tudi trener Ljubljančanov Jurica Golemac spomnil, kako je med letoma 1999 in 2002 igral za Olimpijo pod taktirko trenerja Zmaga Sagadina.

Partizan kot vzorčni model

Tudi Sagadin je v nedeljo pozorno spremljal tekmo in igro Olimpije. Pohvalil je trenutno moštvo, ki je po njegovem mnenju precej drago, saj so tu štirje vrhunski reprezentanti (Edo Murić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Alen Omić) in štirje vrhunski tujci (Jacob Pullen, Yogi Ferrel, Melvin Ejim in Zach Auguste). Ob tej ugotovitvi pa Sagadin meni, da v Stožicah stvari vendarle postavljajo na svoje mesto. Danes 69-letni strokovnjak je prepričan, da lahko takšna Olimpija doseže odmeven rezultat, predvsem pa si želi, da bi se v Ljubljano vrnila evroliga. Ob tem za zgled daje beograjski Partizan.

Navijači na drevesih »Ob gledanju tekme so šli spomini nazaj v čase, ko smo v Tivoliju igrali še pod kostanji, do 3000 ljudi se je zbralo. Vsa drevesa so bila zasedena z navijači. Malce sem se zameril našemu županu, ko sem rekel, da ima Hala Tivoli dušo, Stožice pa so lepe, a duše še nimajo. Morda pa jo dobijo, a ne vem, če bom jaz takrat še živ,« se je na spektaklu v Tivoliju v preteklost in prihodnost zazrl legendarni Ivo Daneu. »Dogodek je bil krasen, dvorana pa nabito polna kot v naših časih. Predvsem je bila publika bližje terenu in tako tudi v večjo pomoč domači ekipi,« je pristavil še en velikan nekdanje Olimpije Aljoša Žorga.

»Ljudje imajo radi košarko. Treba bi bilo postaviti projekt evrolige, nekaj takega, kot je to naredil Partizan s trenerjem Željkom Obradovićem in tudi izjemnim športnim direktorjem Zoranom Savićem na čelu. Pripeljali so izjemne mlade igralce, dodali kakovostne tujce, s katerimi so sklenili pogodbo za dve leti, ne le za eno. Vse to skupaj je triletni projekt, ki se bo končal tako, da se bo Partizan uvrstil v Evroligo. Tu zadaj je bogato znanje, ki ga premoreta Obradović in Savić.« Sagadin še poudari, da klub iz naše regije ne more tekmovati z evropskimi s financami, ampak mora iskati tržno nišo.

»Ta tržna niša je produkcija. Tržna niša je bogato znanje, ki smo ga dobili od legendarnega Ace Nikolića, ki je zagovarjal permanentno selekcioniranje in hitro potiskanje mladih igralcev v prvi plan. Treba je najti igralca, ki je star 14, 15 let, in ga dve leti kaliti. Ko je star 17 let, ga je treba potisniti v prvi plan. Da je jasno, ali bo vrhunski košarkar, drugače naj gre študirat in postane uspešen v poslu.«

Življenje v Olimpiji Življenje v Olimpiji Na tekmi proti Partizanu so se v klubu zahvalili tudi Mitji Tršeliču, ki je po 39 letih dela v Olimpiji odšel v zaslužen pokoj. »Kar 45 let nisem izpustil nobene tekme, razen tisto leto, ko sem služil vojsko,« pove Mitja, ki je bil sprva član navijaške skupine Green Dragons, potem pa sta ga Janez Munda in Janez Drvarič nagovorila, da je leta 1983 prišel v klub. Sprva je bil sekretar mladinskega pogona, potem tehnični vodja ekipe in ekonom vse do danes.

Olimpija jeseni ni bila prepričljiva, a je imela denar, da si je lahko privoščila nakupe. Zahvalila se je dvema slovenskima reprezentantoma Luki Rupniku in Žigi Dimcu ter Američanu Jackieju Carmichaelu, pripeljala pa tri: centra Omića, iz Panathinaikosa je prišel organizator igre Ferrel, iz Litve Dragić. Ljubitelji košarke verjamejo, da bodo v nadaljevanju še več minut dobili mladi, v prvi vrsti Dan Duščak, Luka Ščuka in Blaž Habot. A je treba priznati, da je sila težko, morda celo nemogoče hkrati loviti vrhunski rezultat in razvijati mlade, zagotovo pa ne treh hkrati. Tega se zavedata tudi glavni kreator ekipe, športni direktor Sani Bečirovič in predsednik kluba Emil Tedeschi.

Poklon legendam

Na tekmi Cedevita Olimpija – Partizan sta ekipi oblekli retro drese, ki sta jih nosili v 60. in 70. letih minulega stoletja. V ponedeljek je minilo 52 let, odkar je ljubljanski klub šestič in hkrati zadnjič osvojil naslov prvaka Jugoslavije. Pred tem je Ljubljančanom to uspelo še v letih 1957, 1959, 1961, 1962 in 1966. Tekmo s Partizanom so si ogledale številne Olimpijine legende: Ivo Daneu, Aljoša Žorga, Pavle Polanec, Teoman Alibegović, Peter Vilfan, prišel je tudi nekdanji nogometni as Zlatko Zahović, ki je v 90. letih igral za beograjski Partizan.