Vlado bi peljal pred Mrtvaški ples

Akademik Matjaž Kmecl je bil dolgoletni redni profesor slavistike na ljub­ljanski univerzi, bil je tudi član prvega slovenskega predsedstva, literarni kritik in publicist. Morda je manj znano, da je ljubiteljski vzgojitelj vrtnic, žlahtnitelj, ki je ustvaril dve slovenski vrtnici, poimenoval ju je Prešeren in Trubar. Janša in Bavčar sta bila, kot jima je rad rekel Bučar, napoleončka. Ob 30. obletnici osamosvojitve smo se z njim pogovarjali zlasti o njegovih spominih na tisti čas, ko je sedel v vrhu slovenske politike, čeprav o politiki zelo nerad govori, pa tudi o vrtnicah. Praznujemo 30 ...