Venska tromboza je bolezen več dejavnikov

Krvni strdki oziroma tromboza so vodilni vzrok srčno-žilnih smrti. O tej tihi in smrtno nevarni motnji pa vemo občutno premalo, zato nas ob današnjem svetovnem dnevu tromboze stroka poziva, naj odpremo oči, kot se glasi geslo letošnje kampanje, in spoznamo dejavnike tveganja, ki najpogosteje povzročajo krvne strdke, in morebitne posledice oviranega pretoka krvi v telesu. Nizka ozaveščenost Sedeč življenjski slog je v zahodnem svetu čedalje običajnejši, čeprav so njegove uničujoče posledice dobro znane. Kljub temu redki vedo, da se nam za vsakih 90 minut sedenja pretok krvi pod kolenom upočas...