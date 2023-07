Večna vprašanja rekreativca

Lahko pijem brezalkoholno pivo za regeneracijo in kdaj so primerne banane? Kako pomembni so v resnici ogljikovi hidrati in kdaj je treba res veliko piti? Ponujamo odgovore, ki jih je dobro poznati.

Regeneracija

Kakovosten obrok za aktivnega. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ogljikovi hidrati, voda in elektroliti, ki jih vsebuje brezalkoholno pivo, sicer zagotavljajo več hranil, ki dopolnjujejo vaše energijske zaloge in vodno bilanco, vendar v njem ni beljakovin, ki so ključno hranilo za regeneracijo. Če želite zagotoviti optimalno regeneracijo, morate vključiti tudi vir beljakovin.

So banane dobre?

Banane vsebujejo pomembne ogljikove hidrate in so bogate z vlakninami. Poleg tega je trdna hrana, kot so banane, na splošno težje prebavljiva kot tekoča, kot so geli ali športni napitki. Zrela banana lahko služi kot odličen prigrizek pred tekom ali po njem, manj primerna pa je med tekmovanjem. Pri nižji intenzivnosti pa je vsekakor lahko alternativa.

Energija ogljikovih hidratov

Tisti z velikim obsegom treninga so odvisni od dodatne energije v obliki ogljikovih hidratov. FOTO: Roman Šipić

Športniki z velikim obsegom treninga so odvisni od dodatne energije v obliki ogljikovih hidratov, zlasti med dolgimi in intenzivnimi vadbenimi enotami. Vadbene obremenitve pri prehrani z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov se zato na splošno dojemajo kot bolj naporne. Prehrana z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov nima učinka na izboljšanje zmogljivosti. Dobra kombinacija treninga na tešče in visoko intenzivnih vadbenih enot s polnimi zalogami ogljikovih hidratov ali z vnosom ogljikovih hidratov med obremenitvijo je lahko rešitev!

Lahko preveč pijemo?

Prevelik vnos tekočine v obliki vode med športnimi dejavnostmi ima lahko resne posledice. Pojavijo se lahko simptomi, kot sta glavobol ali dezorientiranost, tudi otekanje tkiva ali možganski edem. Da bi to preprečili, morate pri obremenitvah, ki trajajo več kot eno uro, uporabljati športne napitke in ne le vode. Kot vodilo lahko med športnimi dejavnostmi računate z vnosom 4–8 dl tekočine na uro. V nobenem primeru ne smete biti po obremenitvi težji kot pred njo.

Pri obremenitvah, ki trajajo več kot eno uro, je treba piti športne napitke in ne le vode.

Izgorevanje maščob

Ko treniramo na tešče ali opravimo daljšo enoto brez vnosa ogljikovih hidratov, lahko treniramo presnovo lipidov. Lipidi pomagajo pri prenosu in shranjevanju energije, absorpciji vitaminov in proizvodnji hormonov. Vendar to ni isto kot izguba maščobne mase. Za izgubo maščobe potrebujemo negativno energijsko bilanco, ki jo dosežemo s povečanjem aktivnosti (trening) ali z zmanjšanjem vnosa kalorij s hrano in tekočino. Trening presnove lipidov lahko podpira te ukrepe, če želite shujšati, vendar ni nujno potreben.