Večji kot Severina

Po razprodanih dvoranah, nabito polnem Kongresnemu trgu v Ljubljani, kjer so poskrbeli za podeželski rock'n'roll, in izjemnih odzivih na vse njihove skladbe so Fehtarji dokazali, da slovenska glasba in harmonika ne poznata državnih meja. Pred dobrim tednom so se Fehtarji, to so Matic Plevel, Blaž Jenkole, Samo Kališnik in Domen Kovač, ki so sicer tudi člani različnih zasedb, sporočili veselo novico. Njihova priredba nemške uspešnice Schatzi, ki je hit predvsem zimskih smučišč in planinskih koč, je na portalu youtube v dobrem mesecu presegla milijon ogledov. Minuli teden pa so sporočil...