Cepljenje je najučinkovitejši ukrep: večina okužb s HPV poteka brez znakov

Rak materničnega vratu (RMV) je posledica dolgotrajne okužbe s humanimi papiloma virusi (HPV), ki lahko pri majhnem deležu okuženih žensk povzročijo spremembo zdravih celic v rakave. Te celične spremembe potekajo počasi in postopno več let. V tem obdobju se zdrave celice najprej spremenijo v predrakave, ki se ne delijo nenadzorovano, ne rastejo invazivno in ne zasevajo. Iz njih se, če jih ne zdravimo, razvije rak. S HPV se okuži več kot polovica spolno aktivnih ljudi, običajno že v prvih letih spolnega življenja, polovica vseh žensk, ki zbolijo za rakom materničnega vratu, pa je stara med 35 in 55 let.

»Večina okužb s HPV poteka brez znakov bolezni in oseba sploh ne ve za okužbo, zato lahko nevede prenaša virus,« pojasnjuje prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos. »Te okužbe so prehodne in minejo brez posledic v letu do dveh. Simptomi, ki lahko kažejo na bolezenske spremembe materničnega vratu ali pa na katero drugo ginekološko bolezen, so krvavitev ali rjav izcedek po spolnem odnosu oziroma med dvema menstruacijskima krvavitvama, krvavitev v pomenopavzi, dolgotrajen smrdeč izcedek iz nožnice, boleč spolni odnos, stalne bolečine v križu, če niso posledica sprememb v hrbtenici, pogosto in boleče uriniranje ali krvav urin, če ni posledica vnetja mehurja.«

Izjemno učinkovita Zora

Ker večina okužb s HPV poteka brez znakov bolezni, so redni preventivni ginekološki pregledi nujni. Ginekologi s presejanjem zdravih žensk odkrijejo velik delež predrakavih sprememb materničnega vratu pravočasno, še preden se razvije rak: »Citološki bris materničnega vratu, ki ga imenujemo tudi PAP-test, je bil do zdaj osnovna preiskava za uspešno odkrivanje predrakavih sprememb in začetnega raka materničnega vratu. Je enostaven in neboleč odvzem brisa celic materničnega vratu pri ginekološkem pregledu. Če s citološkim pregledom testa PAP in drugimi postopki odkrijejo predrakave spremembe materničnega vratu, jih lahko z enostavnimi postopki odstranijo in s tem preprečijo razvoj raka. V Sloveniji se pripravljamo na spremembo presejalne politike in bomo kmalu za presejanje raka materničnega vratu začeli uporabljati primarni HPV-test.«

Zaradi izjemno učinkovitega državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora z organiziranim populacijskim presejanjem se RMV v Sloveniji ne uvršča več med pogoste oblike raka. Za RMV na leto zboli od 100 do 120 žensk in umre od 40 do 50. »Vsako leto odkrijemo in zdravimo od 1500 do 2000 histopatološko potrjenih predrakavih sprememb visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka,« pojasnjuje sogovornica in pristavlja, da pogosteje zbolevajo ženske, ki imajo zelo zgodaj v mladosti prve spolne odnose in imajo več spolnih partnerjev, kadilke in tiste, ki živijo v neurejenih higienskih razmerah: »Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba. Odgovorna spolnost je tako izjemnega pomena tudi za preprečevanje raka materničnega vratu, saj lahko z ustrezno zaščito dokaj uspešno preprečimo prenos okužbe. Menim, da se mladi vedno bolj odgovorno podajajo v svet spolnosti. Kljub temu jih moramo še naprej ozaveščati o spolno prenosljivih boleznih in pomembnosti uporabe zaščitnih sredstev. Z vzgojnimi delavnicami moramo poskrbeti, da ljudje spolnosti in spolnih bolezni ne bodo zaznavali kot tabu. O takih stvareh se je nujno treba pogovarjati, saj določenih ukrepov ne moremo poznati brez pogovora s strokovnjaki. Želim si, da ljudi ne bi bilo strah spregovoriti o svojih intimnih težavah in si poiskati pomoči.«

Od 2009. brezplačno

Vendar se lahko zgodi, da zboli tudi spolno odgovorna ženska, ki ima samo enega partnerja in je brez drugih dejavnikov tveganja. Vsako posameznico pa lahko obvaruje cepljenje proti HPV, ki je najučinkovitejši ukrep proti okužbi: »Cepivo je najučinkovitejše pri še neokuženih posameznikih. Cepljenje proti HPV je varno. Po svetu je bilo razdeljenih že več kot 270 milijonov odmerkov cepiva proti HPV, a tako Evropska agencija za zdravila kot Svetovna zdravstvena organizacija za zdaj ne beležita nobenih nevarnosti ali posebnih škodljivih stranskih učinkov. V Sloveniji je cepljenje proti HPV od leta 2009 na voljo brezplačno vsem deklicam v 6. razredu osnovne šole, po novem tudi zamudnicam, ki se niso cepile po programu, ter od leta 2021 tudi dečkom v 6. razredu osnovne šole. Kljub temu je v Sloveniji precepljenost deklic in dečkov v osnovnih šolah v zadnjih letih manj kot 50-odstotna in je prenizka. Cepljenje vseh mladostnikov bi močno zmanjšalo breme bolezni, ki jih povzročajo HPV, in pomagalo pri eliminaciji RMV.«

S cepljenjem proti HPV z devetvalentnim cepivom, ki je na voljo tudi slovenskim deklicam in dečkom, lahko preprečimo od 70 do 90 odstotkov raka materničnega vratu, od 50 do 85 odstotkov predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, od 20 do 90 odstotkov drugih s HPV povezanih rakov (raki zunanjega spolovila, zadnjika in ustnega dela žrela pri obeh spolih ter rak nožnice), več kot 90 odstotkov genitalnih bradavic in skoraj vse primere respiratorne papilomatoze grla, pomen cepiva poudarja prof. dr. Smrkoljeva: »Cepljenje proti HPV priporočamo tudi vsem odraslim ženskam, ki so že bile zdravljene zaradi predrakavih sprememb materničnega vratu. Cepljenje proti HPV je priporočljivo tudi za moške od 27. do 45. leta, ki imajo spolne odnose z moškimi, ter za ženske in moške, ki so okuženi z virusom HIV ali imajo oslabljen imunski sistem. Pozor, cepljenje proti HPV ni terapevtsko, ne zdravi predrakavih sprememb in ne varuje pred morebitno okužbo s HPV, ki se je prenesla že pred cepljenjem. Cepljenje se po 15. letu starosti opravi s tremi odmerki cepiva, obnovitveni odmerki niso predvideni, cepljenje pa je po opravljenem rednem šolanju za odrasle osebe samoplačniško.«

Spodbujanje cepljenja proti virusom, ki povzročajo raka, je ena od vodilnih pobud Evropskega načrta za boj proti raku in v pripravi so prva evropska priporočila za preprečevanje oblik raka, ki jih povzročajo okužbe. Tako bo tudi v Sloveniji v ospredju evropskega tedna preprečevanja raka materničnega vratu spodbujanje vseh mladostnikov za cepljenje proti HPV.