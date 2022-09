Ob letošnji rekordno dolgi suši so mediji, strokovna in politična javnost največ pozornosti namenili pomanjkanju vode in požarom, ki so pri nas, v Španiji, Franciji, Belgiji, Italiji, Grčiji in drugod upepelili na tisoče hektarov gozdov, ponekod pa so zgorele tudi hiše. In prav požarom v objektih je bil namenjen seminar Požar ne pozna dopusta v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Povod zanj je bil požarni laboratorij v Logatcu, ki so ga odprli prejšnji teden. Tam je Zavod za gradbeništvo (ZAG) odprl tudi oddelek za požarne raziskave in pridobil velik evropski projekt Frissbe ...