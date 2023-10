Vadimo zjutraj za vitkost

Nove raziskave so pokazale, da imajo odrasli, ki se zgodaj zjutraj redno ukvarjajo z zmerno do intenzivno vadbo, manj možnosti za čezmerno telesno maso ali debelost kot tisti, ki vadijo pozneje čez dan.

Indeks telesne mase pri posameznikih, ki redno vadijo zgodaj zjutraj, je za dve enoti nižji, obseg pasu pa za dva in pol centimetra manjši kot pri tistih, ki vadijo v drugih delih dneva. Vemo, da veljata indeks telesne mase in obseg pasu za dve ključni merili tveganja za debelost. Iz tega sledi, da je jutranja vadba zelo obetavno orodje za uravnavanje telesne mase. Raziskave, s katerimi so strokovnjaki ugotavljali, kdaj je najbolje vaditi, so pokazale, da je vadba med 7. in 9. uro povezana z manjšim tveganjem za čezmerno telesno maso ali debelost v primerjavi z vadbo pozneje čez dan. Pokazalo se je, da je bil povprečni indeks telesne mase v raziskavi jutranje vadečih 25,9, pri tistih, ki so vadili sredi dneva in zvečer, pa 27,6 oziroma 27,2. To je velika razlika. Podobno je bil povprečni obseg pasu pri jutranjih telovadcih približno 36 centimetrov, pri opoldanskih in večernih pa je ta številka znašala od 37 do 38 centimetrov.

Poraba kalorij

Treba je poudariti, da raziskave kažejo le na povezavo med jutranjo vadbo in telesno maso, ne pa na neposredni vzrok in posledico. Še nekaj se je pokazalo: jutranja skupina se je na splošno bolj zdravo prehranjevala in zaužila manj kalorij kot vrstniki iz opoldanske in večerne skupine. Kaj je tisto pri jutranji vadbi, kar pripomore k ohranjanju kondicije? Zgodaj zjutraj je naše telo po nočnem postu v stanju nizke telesne energije, menijo strokovnjaki, in nimamo veliko ogljikovih hidratov, ki bi jih lahko kurili, zato se bo naše telo pri pridobivanju energije, potrebne za vadbo, bolj zanašalo na lipide, torej maščobe. Verjetno je tudi zato jutranja vadba boljša za uravnavanje telesne mase.

Seveda bo potrebnih več raziskav, da bi ugotovili, kaj se dogaja v naših telesih zjutraj, sredi dneva ali zvečer. A že dolgo vemo, da je jutranja vadba koristna, dokazi so se osredotočali na koristi vadbe pri pospeševanju presnove, ki po dejavnosti ostane povišana, tako da kalorije porabljamo še čez dan. Vendar pa dokazi nikoli niso bili dovolj močni, da bi lahko rekli, da je treba telovaditi zjutraj.

Najboljši nasvet je, da vadite, ko to ustreza vašemu urniku. Najpomembnejše priporočilo dietetikov je, da mora biti telesna aktivnost za ohranjanje zdravega telesa del našega načina življenja, zato si moramo prizadevati za vsaj 150 minut telesne dejavnosti na teden, in to na način, ki najbolj ustreza našemu življenjskemu slogu, ki seveda ni le rekreacija, ampak tudi družina, družabno življenje in služba ali šola.