V Sloveniji imamo pravi vodni raj

Pri založbi Harlekin No. 1 je te dni izšla knjiga, ki se je bodo razveselili vsi, ki jih zanimajo zdrave in zdravilne vode. Novinar in fotograf Primož Hieng je namreč pripravil knjigo z naslovom Popotovanja k najboljšim izvirom, v kateri v 50 poglavjih v besedi in sliki opisuje približno 75 izvirov, studencev in vrelcev.

Slovenija ima izjemno vodno bogastvo, ki se ga morda niti ne zavedamo dovolj dobro.

Novinar in fotograf Primož Hieng je avtor knjige Popotovanja k najboljšim izvirom. FOTO: osebni arhiv

»Slovenija ima izjemno vodno bogastvo, ki se ga morda niti ne zavedamo dovolj dobro,« pravi Hieng. »Voda, tista iz pipe v kuhinji ali kopalnici, se nam zdi tako nekako samoumevna. Kroženje vode je neskončno, tako kot naša sebičnost ob njeni samoumevnosti. Že milijarde let ista tekočina, plin, trdna snov; eden od prvinskih elementov, iz katerih je zgrajen ves svet. Pri nas imamo pravi vodni raj s čudežnimi izviri, studenci in vrelci, ki po ljudskem izročilu zdravijo, pomlajujejo in polepšujejo. Po nekaterih znanih podatkih naj bi bilo pri nas približno 7500 vodnih izvirov, studencev in vrelcev, kakor koli že imenujemo mesta, kjer privre voda na dan iz nam neznanih globin Zemlje.«

Iz pipe ni vedno čista

Blizu Cerknice je vas Dobec, tam teče izjemna voda. FOTO: Primož Hieng

In od kdaj zanimanje za dobre vode? »Okrog leta 2013 sem se začel resneje ukvarjati z raziskovanjem zdravih in zdravilnih voda ter jih opisal v nekaterih razprodanih knjigah, v dveh knjigah Vodnik po zdravilnih energijah Slovenije ter v knjigi Zdrave in zdravilne vode Slovenije. Čeprav naj bi v gospodinjstvih iz pip tekla neoporečna in čista voda, pa ni vedno tako. Že v šoli smo se učili, da je voda brez okusa in vonja, a žal to ne drži povsem. Vode so po svojem vonju resda v glavnem enake, po okusu pa vsekakor ne. Če vam iz kozarca, v katerega ste natočili t. i. pitno vodo, zasmrdi po kloru, s tako ne moremo biti najbolj zadovoljni. To žal doživljam vsak dan na domači pipi,« pojasni avtor.

Raziskovalec voda

V vseh desetih letih raziskovanja voda je avtor knjige Popotovanja k najboljšim izvirom iskal nove vodne vire, predvsem tiste, ki jih lahko obiskovalci natočijo v primerno, najbolje stekleno embalažo: »Raziskovanja vodnih virov, torej izvirov, studencev in vrelcev, so me pripeljala do spoznanja, da imamo marsikje nadpovprečno dobro in okusno vodo, ki jo, primerno ohlajeno, z užitkom popijemo. A kako do nje? Na podlagi desetletnega raziskovanja in iskanja dobrih vodnih virov je zdaj izšla knjiga, ki bo bralce seznanila s takimi vodnimi viri, ki jih boste lahko zajeli, torej boste vodo lahko natočili v svoje steklenice in drugo podobno embalažo.«

Zanima nas, kako je z morebitnimi onesnaževalci. »Večina vodnih virov, ki jih opisujem v tej knjigi, je v naravi, daleč stran od možnih onesnaževalcev, ki bi lahko vplivali na kakovost vode in njeno neoporečnost. Ob novem raziskovanju sem žal ugotovil, da se je kakovost vode v nekaterih primerih spremenila na slabše, čeprav na videz ni tako,« odgovarja Hieng. E. N.