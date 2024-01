V primeru apokalipse si Facebookov oče na Havajih gradi podzemni bunker

Odročni del četrtega največjega havajskega otoka Kauai se je spremenil v strogo varovano gradbeno cono. Velikansko zemljišče, ki se razteza na 576 hektarjih, je obdano z dvometrskim kamnitim zidom. Skoraj vsak delček pokrivajo nadzorne kamere. Naokoli se sprehajajo čuječi stražarji. Več sto delavcev, ki skriti za zidom gradijo, kar pač gradijo, je bilo sprva temeljito preverjenih, nato pa so morali podpisati še pogodbo o molčečnosti. Ne le da o skrivnem projektu ne smejo črhniti niti besedice ali ga celo fotografirati, komunicirati ne smejo niti z delavci drugih ekip. Vsak ve zgolj tisto, kar je nujno za njegovo delo. Že najmanjši odstop od teh navodil pomeni takojšnjo odpoved. Toda čeprav je dogajanje strožje varovano kot najstrožja državna skrivnost, je otočanom kristalno jasno, kdo stoji za skrivnostno gradnjo. Tehnološki magnat Mark Zuckerberg, ki je večmilijardno bogastvo ustvaril prav z zagonom družbenih omrežij, na katerih osebna življenja postanejo odprta knjiga.

Mark Zuckerberg ni edini multimilijonar, ki se pripravlja na primer apokalipse. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Havajci ga ne marajo

Zemljo na havajskem otoku je kos za kosom začel kupovati že leta 2014. Pri tem je šel menda celo tako daleč, da je leta 2016 prek slamnatih podjetij tožil prebivalce s podedovanimi pravici do zemljišč. To Zuckerberga seveda ni prikupilo Havajcem, češ da zlorablja in ukrivlja havajske zemljiške zakone. Vrh vsega je na otok pripeljal promet in hrup, v tamkajšnji skupnosti pa da je zavela drugačna atmosfera. Vse to je šlo domačinom tako v nos, da so s peticijo Ustavimo Marka Zuckerberga pri kolonizaciji Kauaija zbrali že več kot milijon podpisov. A s tem, vsaj glede na tekoči gradbeni megapodvig, niso dosegli ničesar.

270 milijonov naj bi ga stal projekt.

Zuckerbergov havajski projekt naj bi bil strogo varovan. A očitno nobena skrivnost ne more ostati skrita za vedno, saj je pricurljalo na dan, da si multimilijarder gradi posestvo z 12 stavbami, med temi sta dve glavni vili in več hišic za goste. Skupno naj bi ta nedvomno razkošna domovanja ponudila vsaj 30 spalnic in prav toliko kopalnic, manjkali pa ne bodo niti zasebna telovadnica, več bazenov, savna in teniško igriške. Za malce otroške igrivosti bo na drevesih zraslo še 11 drevesnih hišic, med seboj povezanih z visečimi mostovi.

S Priscillo že ljubosumno varujeta svojo zasebnost. FOTO: Reuters

Podzemni megabunker

A tisto najbolj zanimivo se bo skrivalo pod zemljo. Glede na gradbene načrte, do katerih se je dokopala revija Wired, naj bi bili obe glavni vili s predori povezani s 460 kvadratnih metrov velikim podzemnim bunkerjem. Tja se bo Mark z družino v primeru apokalipse lahko zatekel na varno in živel skoraj kot na površju. V njem bodo bivalni prostori, sobe za orodje in mehansko opremo in loputa za pobeg. Vrata v bunker so, tako govorijo načrti, podobna tistim v zatočiščih pred bombnimi napadi, jeklena in polnjena s cementom.

Zuckerberg si torej ustvarja zatočišče pred svetom, s katerim, če bo tako želel, mu sploh ne bo treba imeti stika. Celotna posest naj bi bila namreč samozadostna, od lastnega ustvarjanja energije, verjetno solarne, do šest metrov visokega tanka za vodo, urejeni pa so tudi že stavbe in odseki za gojenje hrane in živali. Poskrbel je tudi za izjemno varovanje, pri čemer se ni omejil le na zid okoli posesti in nadzorne kamere. Na zidu, ki posest obdaja okrog in okrog, naj bi bilo več skrivnih vhodnih točk, nekatera vrata pa bodo slepa in ne bodo vodila nikamor.