Uspelo jim je! Zdaj na vrsti komisija Guinnessove knjige rekordov

Pred dnevi sta tudi ankaranski in piranski župan Gregor Strmčnik in Đenio Zadković sprejela ustvarjalki, ki sta nakvačkali grba teh obalnih občin. Sedeminpetdesetletna policistka iz Kopra Lora Stokuča je naredila čudovit izdelek in nam ob tem povedala, da je grb pravzaprav izbral njo. »V Piranu sem kot policistka preživela dobršen del svojega življenja, ta občina me je res zaznamovala,« nam je pojasnila ob predaji. Delala je skoraj 100 ur, porabila pa okoli dva kilograma preje. Prekrasna umetnija je uspela tudi Ankarančanki, 28-letni Urški Semenič, ki si je izbrala grb domače obč...