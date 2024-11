Urejanje groba v zadnjem trenutku

Kdor redno skrbi za grob bližnjih, da je ta urejen, čist, lepo zasajen, ta teden nima veliko dela, če pa ga le redko obiščemo, je zdaj zadnji čas, da polepšamo oz. osvežimo zadnje počivališče naših najdražjih in se tudi tako poklonimo spominu nanje.

Namesto vaze ali ikebane lahko kupimo kar lončnico. FOTO: Getty Images

Presenetljivo veliko ljudi se urejanja grobov loti tik pred zdajci, vrtnarije in vrtni centri so polni, povsod so na voljo trajnice, brez mačeh in krizantem pač ne gre, ikebano ali nagrobni aranžma lahko kupimo celo v skoraj vsaki trgovini z mešanim blagom. In prav z ikebanami lahko grob osvežimo dokaj hitro in poceni, a kdor ni ljubitelj t. i. instant rešitev, ga čaka več korakov.

Zamenjajmo pesek

Še vedno lahko posadimo mačehe, dajmo jih čim bolj skupaj, da bomo naredili cvetočo preprogo. FOTO: Getty Images

Prvi je čiščenje groba; najbolj neprijetni so trdovratni madeži voska, ki jih je skoraj nemogoče popolnoma odstraniti predvsem iz peščenjaka, saj je porozen. Da bi se jim izognili, na grob postavimo podstavke, morda kovinske ali iz impregniranega lesa, na katerega bomo lahko odložili svečo. Kdor gre le redko na pokopališče, ga lahko neprijetno preseneti mah, še posebno če je grob na senčni legi. Najbolje je grobo podrgniti kamen, torej mah fizično odstraniti, izogibamo se uporabi belil in podobnih (škodljivih) sredstev. Če že dolgo bijemo bitko z mahom, premislimo o nakupu namenskega premaza z nanodelci, ki zaprejo pore in se mah ne more oprijeti nagrobnika.

Če del groba prekriva bel pesek in je ta izgubil nekdanji sijaj, je lažja rešitev, da ga zamenjamo z novim in starega odložimo v namenske kontejnerje, kemična sredstva, s katerimi bi ga sicer čistili, niso prijazna do okolja. Morda je vredno razmisliti o pesku v katerem od temnejših odtenkov, ki ni tako občutljiv, denimo temno sivem ali v barvi terakote, pač odvisno od našega okusa in barve nagrobnika.

Zeleni aranžmaji

Za temeljitejša cvetličarsko-aranžerska dela smo, kot rečeno, precej pozni, a morda nam še uspe zasaditi tradicionalne mačehe ali katere druge trajnice, denimo sukulente; mačehe sadimo bolj na gosto, za lepši videz oziroma po okusu jih lahko popestrimo z jesensko vreso.

Pri rezanem cvetju vodijo krizanteme. FOTO: Getty Images

Slovenci smo veliki pristaši zelenih aranžmajev, ki so ne samo lepi, ampak tudi praktični, ciprese, bori, denimo, bodo na grobu zdržali do božiča, ko bomo morali poskrbeti za novega. Pri rezanem cvetju vodijo krizanteme. Cvetličarji pravijo, da so za ta čas oziroma to priložnost najprimernejše hibridne vrste, pri čemer se odločimo za manjše, saj so bolj vzdržljive, sicer pa je v ponudbi trenutno največ cvetja, kot so gerbere, vrtnice, nageljni, irisi in lilije. Šopek lahko obogatimo s suhimi vejami grmovnic s plodovi in pisanim listjem, denimo nešpljami, vejicami s plodovi ognjenega trna, z listjem ruja in podobnim.