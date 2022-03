Umetniki niso ustavili njegove gradnje (FOTO)

Vladarji in njihovi arhitekti si že vso zgodovino prizadevajo postaviti kaj tako mogočnega, kot poprej ni uspelo še nikomur. Prvi seznam največjih arhitekturnih znamenitosti je sestavil grški pesnik Antipater v drugem stoletju pred našim štetjem. Na seznam sedmih čudes starega veka je uvrstil Keopsovo piramido, viseče babilonske vrtove, Ištarina vrata v Babilonu (na njihovo mesto so pozneje uvrstili Aleksandrijski svetilnik), Artemidin tempelj v Efezu, Zevsov kip v Olimpiji, mavzolej v Halikarnasu in Rodoški kolos. Ohranjeno je le najstarejše, Keopsova piramida. Najdražje je z dvigalom do vrh...