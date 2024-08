Trubar je pridigal Levstkovim

Med slovenskimi družinami, ki negujejo tradicijo vsakoletnih srečanj, je tudi družina Levstek. Tokrat se jih je zbralo 73. Pobuda za taka snidenja izhaja iz globoko ukoreninjenega prepričanja, da je družina temeljna celica družbe, tisto okolje, ki daje podporo in varnost v dobrih in slabih časih. Sorodnike in znance v Maticovi etno hiši v Ravnem Dolu pod Novo Štifto je nagovoril laiški teolog, umetnostni zgodovinar in hotelir, 65-letni Anton Levstek mlajši, že 30 let vodja Slovenskega doma Korotan na Dunaju in hkrati kurator Knafljeve ustanove, ki ponuja bivanje slovenskim študentom, znanstvenikom in raziskovalcem v avstrijskem glavnem mestu.

»Včasih smo imeli romanje in potem smo se podali v neznano. Tako je bilo nekoč tudi na Dunaju. Skratka, gre za lepo tradicijo povezovanja sorodstva, ki se včasih niti ne pozna,« je še dejal dunajski Tone, kot mu tudi pravijo, eden 11 otrok Levstkovih iz Bukovice. Živa sta le še dva.

Srečanje Levstkovih družin je popestril harmonikar.

Maticova etno hiša pod Brinovim gričem je v lasti vsestranskega kulturno-etnološkega ustvarjalca in pisatelja Ivana Šege in je že nekajkrat gostila Levstkove. Ivanova družica Marinka je hči ene izmed Levstkovih sester. »Počaščen sem, da sem znova gostitelj srečanja,« je dejal na dvorišču, kjer se je rodbina prepustila sproščenemu pomenkovanju.

»Čeprav sem jih na pleča naložil ohohoho, se prav židano počutim ob najstarejšem moškem Levstkovih, 92-letnem Antonu, starejših gostih in med tem drobižem, ki teka naokoli. Tri ali štiri generacije so se danes zbrale in povezale v celoto, del katere sem tudi jaz,« je še povedal Ivan. »Tudi jaz,« je pristavil Osvaldov Jože, mož Levstkove Pavle, tete Antona ml., iz Ribnice, ki je vlekel meh diatonične harmonike in skrbel, da se je družba tudi zazibala in popevala.

Pri Levstkovih verjamejo, da je skrb za medsebojne odnose in ohranjanje družinskih vezi ključnega pomena za ohranjanje njihove identitete. K tej je spadala pridiga posebnega gosta, ki je za to priložnost priromal z daljne Rašice. Pred Levstkove je stopil nihče drug kot Primož Trubar. Vanj se je našemil Ivan Šega in gostom deklamiral 10 božjih zapovedi.

Ko se je bližal konec srečanja, je posebna komisija sklenila, da bo tudi prihodnje srečanje Levstkovih pri Maticovih. Privolil je tudi gostitelj z novimi močmi pri hiši, Petro in Srečkom, ki sta se izkazala s pripravo sladice, pričakujejo pa jih še več kot letos.