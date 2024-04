Poroka na prvi pogled: prihaja do šokantnih razkritij (FOTO)

Pred kratkim je 31-letna Jerneja Ropas iz nove sezone šova Poroka na prvi pogled na Planet TV, v katerem spremljamo pare, ki se poročijo z neznancem in potem skupaj gradijo odnos, javno spregovorila o tem, da je bila pri šestnajstih letih posiljena. Med ženskami v šovu je še nekaj takšnih, ki so spregovorile o travmah iz preteklosti. »Živimo v družbi, kjer večina ljudi nosi in ponavlja spolne travme,« pravi partnerska terapevtka Špela Gornik, ki v oddaji sodeluje kot strokovnjakinja. Njena kolegica Sonja Javornik, publicistka in poznavalka odnosov, pa dodaja: »Zagotovo se v takšno oddajo ne prijavljajo ljudje, ki so sposobni sami ustvariti dobre, kakovostne odnose. Travme pa so vsekakor velika ovira v vsakem odnosu, zato me ne preseneča, da so se tudi v našem eksperimentu mnogim odprle stare rane. Pravzaprav je škoda, da bodo gledalci šele proti koncu spoznali, zakaj nekatere ženske postavljajo tako visoke meje, saj sem prepričana, da bodo takrat bolje razumeli naše kandidate.«

Čeprav sodelujoči skrbno skrivajo, kaj vse nas še čaka v šovu, smo izvedeli, da se nam obeta ganljiva izpoved ene od udeleženk, ki je priznala, kaj vse je pretrpela v prejšnjem razmerju, njena izpoved pa bo spodbudila preostale, da bodo delile svoje zgodbe.

Ob moških se ne počutijo varne

Špela Gornik je namreč prav tako priznala, da je bila dvakrat žrtev posilstva. Prvič jo je posiljevalec zasledoval po ulicah Barcelone, drugič pa so ji v Istanbulu v lokalu podtaknili mamilo za posilstvo. »V oddajah bodo gledalci spoznali, da se ženske ne počutijo varne ob moških. Izkazalo se je, da je imelo več udeleženk travmatične izkušnje, ki so zaznamovale njihov odnos do soprogov. Tudi zaradi tega sem spregovorila o svoji preteklosti. Brez ozaveščanja nas preteklost ohranja na istem mestu, zato obstaja nevarnost, da drugim pripisujemo namene, ki jih v resnici nimajo, in delujemo iz obrambnih mehanizmov. Kolikor je o tem težko govoriti, pa je to zdravilno na kolektivni ravni,« pravi Špela in pojasnjuje, da so se velike spremembe začele v šestdesetih letih minulega stoletja.

Špela je po izpovedih udeleženk šova tudi sama spregovorila o posilstvu. FOTO: Planet TV

»Kontracepcijska tabletka je ženskam omogočila, da imajo več spolnih partnerjev z manj tveganja za zanositev. Umetna kontracepcija nas je prav tako odtrgala od naravnih ritmov telesa. Spolnost smo začeli dojemati plastično, torej ločeno od potenciala plodnosti. Popularizirajo se seks za eno noč, prijateljstvo s koristmi oziroma prijateljstvo, ki vključuje seks, platforme, kot je OnlyFans. Zelo malo ljudi ima podlago za varno navezovanje. Veliko je ni izkusilo v primarnih družinah, pri drugih pa je bila izgubljena v negativnih življenjskih izkušnjah,« razlaga Gornikova in doda, da je za zdravo spolnost potreben celostni odnos, ki aktivira vse dele možganov.

Grozljiva statistika

Jerneja v sebi skriva hude brazgotine iz mladosti. FOTO: Planet TV

Statistika priča, da je imela kar ena izmed treh žensk izkušnjo posilstva, zato nas dogajanje v Poroki na prvi pogled v resnici ne bi smelo presenetiti. »V kulturi instantnih zmenkov so zlorabe vedno pogostejše. Od žensk se pričakuje, da bodo takoj 'za akcijo'. Mlade ženske čutijo pritisk in mu mnogokrat podležejo. Če ne bodo seksale na prvem zmenku, bodo takoj zavržene in zamenjane ali, huje, posiljene,« pravi Špela, ki opozarja: »Vse, kar se nam zgodi v življenju, ostane zapisano v telesu in se sproži, ko najmanj pričakujemo. V telesu ne nosimo le spominov na to, kaj se je zgodilo nam, temveč tudi našim prednicam. Ozaveščanje se ne zgodi tako, da signale telesa ignoriramo ali pa jim dovolimo, da nas preplavijo. Ozaveščanje se zgodi v sočutnem odnosu, ki nas sprejema in ne obsoja, vse pa se seveda začne z odnosom, ki ga imamo same do sebe.«

Čeprav resničnostne šove običajno jemljemo kot nekaj zabavnega, pa je Poroka na prvi pogled pomembna izjema. »Jerneja ni edina, ki se je nam, strokovnjakom, ki parom svetujemo v eksperimentu, zahvalila za pomoč. Resnično sem vesela, da sem imela priložnost sodelovati v tem projektu, saj se lahko ob gledanju veliko naučimo,« dodaja Sonja Javornik. Na podlagi pretresljivih izpovedi lahko domnevamo, da bomo do junija, ko se bo eksperiment zaključil, zagotovo izvedeli še katero podrobnost.