Tokio: Vodena tura po javnih straniščih

Obiskovalci japonske prestolnice se lahko zdaj poleg ogledov številnih templjev in cvetočih češenj odpravijo še na malce drugačno vodeno turo po komercialni in finančni četrti Šibuja. Obiskovalci metropole, ki želijo doživeti nekaj novega, lahko skočijo na avtobus Tokyo Toilet Shuttle, ki jih bo popeljal do javnih stranišč, ki so jih oblikovali znani domači in tuji dizajnerji ter arhitekturni biroji.

Projekt želi približati javna stranišča vsem. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Kakor je priznala Penelope Panczuk, se je za dveurni vodeni ogled odločila, potem ko je videla film kultnega nemškega režiserja Wima Wendersa Popolni dnevi, ki pripoveduje o čistilcu stranišč v tokijski mondeni četrti Šibuja. Film je premiero doživel na filmskem festivalu v Cannesu, nominiran pa je bil tudi za oskarja za tujejezični film. »V ZDA ali v Franciji, od koder prihajam, človek raje ne zaide v javna stranišča,« je dejala Panczukova. »Tukaj v Tokiu pa si resnično vesel, ko greš na stranišče, saj so ekstremno čista, zelo varna in vsako se tako močno razlikuje od drugega, da imaš občutek, kakor da vedno odkriješ nekaj novega,« je dejala Penelope Panczuk.

Kup sodobne tehnologije

Vodeni ogledi šibujskih stranišč so se začeli marca letos, v času, ko Japonska doživlja nov turistični preporod, predvsem zaradi ugodnejšega tečaja jena, s čimer je postala dostopnejša za turiste, ki bi radi doživeli vso lepoto in posebnosti dežele vzhajajočega sonca.

Prava turistična zanimivost FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Med najbolj cenjenimi japonskimi izvoznimi artikli v zadnjih letih so prav stranišča, ki jih izdelujejo tovarne, kot sta Toto ali Lixil, in ki so naphana s sodobno tehnologijo, kot so pršilci za umivanje, ogrevana sedala školjk, glasbena spremljava in druge funkcije. Animirana satirična serija South Park je japonskim straniščem nedavno posvetila celo epizodo, hiphop umetnik DJ Khaled pa se je na instagramu navduševal nad školjkami znamke Toto, ki mu jih je podaril znani raper Drake.

Tokijski straniščni projekt (Tokyo Toilet Project) se je začel leta 2020, ko je neprofitna organizacija Nippon Foundation zbrala skupino oblikovalcev, med njimi tudi s Pritzkerjevo nagrado ovenčanega arhitekta Tadaa Anda, da bi izboljšala dostopnost in umetniško uredila 17 javnih stranišč v okrožju Šibuja. Cilj projekta ni bil postati turistična atrakcija, a mestne oblasti so v njem videle priložnost, da preusmerijo pozornost turistov od križišča oziroma prehoda za pešce, ki slovi po tem, da je na njem lahko tudi po 3000 ljudi naenkrat.

30 evrov stane dveurni vodeni ogled javnih stranišč v Šibuji.

Turisti si ogledujejo vhod v javno stranišče. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

»Obiskovalci si lahko ogledajo manj oblegane dele Šibuje in uživajo v celotni četrti, medtem ko si ogledujejo stranišča,« poudarja Jumiko Niši, vodja lokalne turistične zveze. Za vožnjo z minibusom je treba odšteti 4950 jenov (okoli 30 evrov), ogledati pa si je mogoče devet prav posebnih javnih stranišč, med katerimi sta tudi takšno, katerega stene se zatemnijo, ko obiskovalec vstopi vanj, in takšno, ki se odziva na govorne ukaze. Takao Karino, ki je na ogled prišel iz zahodnojaponske metropole Osaka, se je navduševal nad širokim vhodom v stranišče, ki ga je zrisal britanski oblikovalec Miles Pennington. »Česa takšnega ni nikjer drugje na Japonskem,« se je pridušal 69-letni Karino. »Tura je nenavadna, edinstvena in naravnost fantastična!«