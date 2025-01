Tina Gorenjak: Jebela cesta, ta ženska je dinozaver!

Tina Gorenjak je kljub številnim težkim življenjskim preizkušnjam vedno nasmejana in polna optimizma. Že dolga leta kot igralka, pevka, plesalka in tekstopiska deluje na svobodi, kot samozaposlena v kulturi, in te dni navdušuje Slovenijo v doslej redno razprodani predstavi Ženske brez filtra. Najbolj jo osrečujejo nasmejano občinstvo, družina, ljubezen, ustvarjalnost, humor in veselje do življenja. Že dvakrat je prebolela raka in o tem tudi javno spregovorila, v novem letu pa sebi in vsem nam želi predvsem, da bi bili zdravi. »Ker kakor koli se to klišejsko sliši – ko si zdrav v vseh aspektih,...