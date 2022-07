Pogumni, neustrašni, vztrajni, predvsem pa požrtvovalni. To so le nekateri izmed pridevnikov, ki opisujejo naše gasilce. V zadnjih dneh so vse svoje moči usmerili v en sam cilj – da bi pogasili zastrašujoči požar na Krasu, s katerim so se borili dolge dneve in noči. Tilen Artač se je že pognal v plamene. Foto: Facebook Številni znani Slovenci in Slovenke so v teh dneh javno pozivali k donacijam za požrtvovalne bojevnike z ognjem, nekateri pa so se ob tem spomnili časov, ko so tudi sami stali v gasilskih vrstah. Eden izmed njih je radijski in televizijski voditelj ter komik Tilen Artač...