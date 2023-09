Pred kratkim se je vrnil z makedonskega Ohrida, kjer je s pesmijo Zauvjek moja slavil na Ohrid festu. Lani je s to pesmijo slavil na hrvaškem DarFestivalu, kar mu je prineslo nastop na Korčuli v letošnjem finalu festivala Marco Polo, ki je bil avgusta. Najprej poklepetava o poletju, ki ga je preživel delavno, a ni pozabil na užitke. »Pred začetkom poletja sem opravil izpit za skiperja, tako da sem vsak vikend preživel na morju. Udeležil sem se dveh festivalov, enega na Korčuli in drugega v Makedoniji, in kombiniral delo z užitkom ter se naužil tamkajšnjih lepot.« Zadnje poletne dneve Tilen Lot...