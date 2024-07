Telče: včasih želi, danes pojejo

Kdor poje, zlo ne misli. Tudi na Telčah v sevniški občini je tako. Pojejo radi, letos pa so praznovali že 20. jubilejno Telško žetev. »Včasih, pred 30 in več leti, je obstajala t. i. Telška žetev, na kateri so tekmovale žanjice. Zdaj tega ni več, drugi časi so. Smo se pa zbrale pevke in od leta 2004 na drugo nedeljo v juliju pripravimo srečanje ljudskih pevcev,« nam pove Zvonka Mrgole, ki vodi Ljudske pevke s Telč. Datum za dogodek, ki poveže številne od blizu in daleč, ni izbran naključno, ampak z razlogom: kot piše zgodovina, je bila vas Telče prvič omenjena 13. julija 1252. Omenjene so v listini, v kateri se Viljem z Svibnega (pri Radečah) odpove pravicam posesti Telče v korist freisinške cerkve.

Odmevalo je ubrano ljudsko petje. FOTO: osebni arhiv

Leta 2002 so praznovali 750-letnico prve omembe v pisnih virih, za tem pa so se odločili, da bodo v spomin na to obletnico na Telčah vsako leto organizirali spominsko prireditev, to omembo zaznamujejo prav s Telško žetvijo. Tudi letos, ko je bilo morda še za odtenek bolj slovesno. »Vsako leto imamo rdečo nit dogodka: v preteklosti se je vse vrtelo okoli kruha pa ljubezni, prijateljstva, starih obrti, pušlšanka. Letos pa smo se sprehodili skozi teh 20 let delovanja,« pove Zvonka Mrgole. Izvemo, da je dogodek odpadel le leta 2020, ko je razsajal virus.

Martin in Micka navdušila

Obujali so spomine na preteklih 20 let. FOTO: osebni arhiv

Minulo nedeljo je bilo na Telčah slovesno. Poleg domačih pevk so peli še Pevke treh vasi, Ljudski pevci iz Boštanja, Ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne, Fantje z vasi iz Škocjana, Šentjanški jurjevalci, Pevska sekcija Folklorne skupine Duplo Pišece. Vse pevke in pevci so bili vabila zelo veseli, še najbolj zagotovo Pevke treh vasi, ki so pele tudi na prvi Telški žetvi in so se razveselile, ker so se jih na Telčah spomnili in spet povabili medse. Prireditev sta tako kot vedno popestrila tudi Martin in Micka, humoristični dvojec, ki ga izvrstno upodabljata Zdenka Slapšak in Martina Žibert. Micka je bila tokrat sama, ker je Martin zbolel, a sta se povezala prek telefona in nasmejala zbrano družbo. »Včasih smo želi, zdaj pojemo. Želim si le, da to tradicijo ohranimo in prenesemo na mlajše rodove,« še doda Zvonka Mrgole.