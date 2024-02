Svatje niso vedeli, da so vabljeni na poroko Luka Novaka

Zmagovalec kuharskega šova MasterChef Slovenija 2022 Luka Novak je svoji srčni izbranki Klari, ki jo je javnosti na družbenem omrežju predstavil lani, obljubil večno zvestobo. Mladoporočenca, za katerima je vse prej kot tradicionalna poroka, najlepšega dne v življenju ne bosta nikoli pozabila, v pogovoru pa sta nam zaupala, da je njun dan potekal brez pritiskov in skrbi.

Odločila sta se, da poroka ne bo velika in tradicionalna. FOTO: Big Day

»Predvsem zato, ker svatje niso bili povabljeni izrecno na poroko, vendar so samo prejeli vabilo z datumom in uro dogodka ter koordinatami. Malo sva jim jo zagodla,« se namuzne Luka in doda, da si s Klaro nista želela klasične poroke. »Zdi se nama, da se večina parov še vedno oklepa tradicije. Najin nasvet je, da stopijo iz tradicionalnih okvirov in izpeljejo ta dan res tako, kot si želijo. Res se splača,« pravi Luka in doda, da sta s Klaro sprva načrtovala veliko poroko na obali. »Nato pa sva se umirila in si po divjem decembrskem urniku priznala, da si tega v bistvu ne želiva. Časa za urejanje zadev nisva imela na pretek, a sva poroko zelo na hitro organizirala. Ničesar ne bi spremenila, najina sončna januarska sobota je bila sproščena, in to je vse, česar sva si želela,« pravi ženin.

Domače dobrote brez torte

Morda je kdo od povabljenih pričakoval, da bo na mize romal eleganten pethodni meni. »To bi bilo ob poroki kuharja tudi pričakovati. Pa ni bilo tako,« se zasmeji Luka in doda, da so se svatje po obredu okrepčali na kmetiji Tomažič s slastnim pršutom v testu ter domačimi siri, seveda pa brez dobrega kozarca penine ni šlo. »Po fotografiranju smo odšli na turistično kmetijo Kuren nad Vrhniko, kjer smo imeli domačo večerjo. Odlične predjedi, juhe ter krače. Za sladico pa štrudelj, za katerega osebno lahko trdim, da brez težav zamenja torto,« se namuzne Luka in tako razkrije, da se svatje niso sladkali s poročno torto, saj te ni bilo. »Gostje so štrudelj dobro sprejeli, Klarina babi pa je na koncu dejala, da če bi vedela, da torte ne bo, bi jo spekla kar sama. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj so za poroko izvedeli tik pred zdajci. Nošenje peciva na poroko je namreč tradicija,« doda v smehu ženin, ki se bo že prihodnji mesec znašel v novi vlogi.

Zdi se nama, da se večina parov še vedno oklepa tradicije.

Pripravljena na dojenčka

Marca bosta prvič postala mati in oče. FOTO: Big Day

S Klaro namreč konec marca pričakujeta prvega otroka. »Sobico imava pripravljeno, manjka nama še nekaj malenkosti in seveda najina mala štruca,« nam je zaupala bodoča mamica, ki je še povedala, da je urejanje sobice prevzel kar ponosni očka. »Preden se je podal v kuharske vode, se je ukvarjal z notranjim dizajnom. Oba že nestrpno čakava na dan, ko bova postala oče in mama. Prisotne je nekaj živčnosti, a seveda le pozitivne,« še pravi bodoča mamica, ki se odlično počuti, njena nosečnost pa je z izjemo slabosti v prvih mesecih potekala brez težav.

Klara in Luka sta tudi poslovna partnerja, na kar sta neizmerno ponosna. FOTO: Big Day

Nove življenjske vloge se neskončno veseli tudi mladi očka, ki mu je zmaga v MasterChefu odprla veliko novih vrat. »Ta zmaga je bila v vseh pogledih odskočna deska. Zdaj res uživam v tem, kar delam, in z veseljem gradim svoje podjetje iz dneva v dan. Vsekakor pa ne bi rad zanemaril dejstva, da so se mi poleg uspešne poslovne poti odprla vrata tudi v osebnem življenju, za kar sem neizmerno hvaležen,« pravi Luka.

Vsak dan snujeta načrte

Skupaj s Klaro vodita showroom Octus, ki je na neki način njun prvi otrok. »Takoj sem vedel, da si želim odpreti svoj pop-up showroom, in tako je nastal Octus. Ime izhaja iz besede octopus, ki pomeni hobotnico, ki je na neki način moj zaščitni znak. Ne samo po tem, da jo rad jem in pripravljam, ampak tudi po tem, da ima osem lovk, ki so kakor moje in Klarine roke, ko skupaj gradiva podjetje,« razloži Luka in doda, da s Klaro ves čas snujeta nove ideje in zamisli.

Bilo je lepo, sproščeno, nepozabno. FOTO: Big Day

»Ekipa je takšna, kot sem si jo od nekdaj želel. Moja poslovna partnerica je hkrati žena. V ekipi pa imam tudi več oseb, ki mi s svojo profesionalnostjo pomagajo dostavljati vrhunske izdelke,« je na ekipo ponosen Luka, ki pravi, da lahko ljudje pri njih dobijo skoraj vse, kar si zaželijo. »Pa naj gre za običajno nedeljsko kosilo, catering, poroke, postrežne menije, fantovščine, dekliščine, kuharske tečaje, teambuildinge,« nam razkrije mladi kuhar in ponosno doda, da so poskrbeli tudi za veliko novost – kombiniranje jedi z različnimi pijačami, predvsem žganimi.