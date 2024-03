Superzmogljivi igralni prenosnik

Gamerski prenosniki so bili nekdaj velike, debele in težke kište, ki so se močno segrevali in katerih ventilatorji so glasno tulili. Zdaj so stvari precej drugačne. Lep primer je Asusov igralni laptop ROG zephyrus G16, ki kljub velikemu 16-palčnemu zaslonu in zmogljivemu drobovju tehta samo 1,8 kg, debel je le poldrugi centimeter, poleg tega pa ni tako načičkan, kot znajo biti nekateri pripadniki njegove vrste.

Zmogljivo drobovje

Pa poglejmo najprej v notranjost. Asusov vetrc (v grški mitologiji je Zefir poosebljenje blagega zahodnega vetra) poganja zmogljivi Intelov 16-jedrni procesor core ultra 7 155H, ki doseže najvišjo frekvenco 4,8 GHz, sparjen z razkošnimi 32 GB rama in terabajtom super hitrega diska NVMe, za obdelovanje slike pa skrbi prenosniška različica Nvidijine grafične kartice geforce RTX 4070. Številke se kar dobro slišijo, kajne? Pika na i pa je 16-palčni (40-centimetrski) oled zaslon s kar 240-herčnim osveževanjem slike in hitrimi odzivnimi časi, kar zagotavlja pravo gamersko izkušnjo. Saj veste, v igrah, še posebno strelskih, je hitra odzivnost monitorja še kako pomembna.

Res hitra grafika

Gamerski prenosnik Asus ROG zephyrus G16 v svojem elementu FOTO: Staš Ivanc

In zefir se odlično znajde v sodobnih igrah, ki od računalnika zahtevajo res veliko. Naveza procesorja, grafične kartice in zaslona poskrbi za fantastično sliko z živimi barvami in silnimi kontrasti, da o hitrosti izrisovanja visokoločljivostne slike (tja do 2560 x 1600 točk) in vseh podrobnostih, senčenju in odsevih, ki jih vidimo v igrah, niti ne govorimo. Občutek igranja je res prvovrsten. Tajvanski inženirji so poskrbeli tudi za učinkovito hlajenje, pri čemer ventilatorji sploh niso tako glasni niti pri večjih obremenitvah.

Elegantni videz

Odličen oled zaslon in dobra tipkovnica z veliko drsno ploščico FOTO: Staš Ivanc

Pri vsem tem pa zefir sploh ni videti kot tipičen igralni prenosnik, saj je precej zadržanega videza, pa tudi z rgb diodami niso pretiravali. Ohišje daje vtis, kakor da imamo zmogljiv računalnik, namenjen ustvarjalcem videovsebin, ne pa gamerske zverine, brez težav bi se znašel tudi v bolj poslovno zadržanem okolju. Tipkovnica je lepo odzivna, hodi tipk so dovolj dolgi za dober občutek pri tipkanju, na voljo pa imamo tudi velikansko drsno ploščico, ki pride zelo prav, kadar s seboj nimamo miške. No, pri nažiganju iger seveda ne bo šlo brez kakovostne gamerske miške.

Debel je le poldrugi centimeter, tehta pa 1,8 kg.

Dobra povezljivost

Kot se za takšno napravo spodobi, je dober tudi nabor priključkov. Na levi strani imamo vtičnico za napajanje, hdmi izhod, usb c vtičnico, ki podpira super hitri prenos podatkov po standardu thunderbolt 4, usb a vtičnico ter klasični avdio vhod/izhod, na desni pa sta še usb c in usb a vtičnici ter reža za spominsko kartico sd. Morda bo kdo pogrešal vtičnico za mrežni kabel, a nič ne de, saj prenosnik podpira hitro brezžično povezavo wifi 6, medtem ko lahko slušalke ali zvočnike povežemo tudi brezžično prek bluetootha.

Le solidna baterija

Za igralni prenosnik je precej zadržanega videza. FOTO: Staš Ivanc

Baterija s kapaciteto 90 Wh se sicer sliši dobro, a upoštevati je treba, da nažiganje iger porabi veliko električne energije, zato ne moremo računati na celodnevno uporabo brez napajanja (priložen je kar 200-vatni napajalnik). Energije bo dovolj za tri, štiri urice igranja ali šest do sedem ur gledanja videa v ločljivosti 4K oziroma še kaj več pri brskanju po internetu. Ampak resni gamerji bodo tako in tako poskrbeli, da bodo blizu vtičnice. Za konec pa še cena. Pri nas je treba za takle prenosnik odšteti 3150 evrov, kar je zajeten kup denarja, res pa je, da gre za precej nišni izdelek, ki si ga ne bo privoščil prav vsakdo.