Studenec Lurške Matere božje – Dobec

Danes se nam zdi samoumevno, da do vode za vsakdanjo rabo pridemo brez najmanjšega truda. Še nedolgo tega pa ni bilo tako. Vaščani Dobca – vas je dobre štiri kilometre oddaljena od Begunj pri Cerknici – so jo vozili od studenca Lurške Matere božje na svoje domove. V niši pri izviru z zlato vodo je kip Lurške Matere božje. Možje so v zasneženi zimi zapregli vola, na voz naložili večje posode in šli h koritu, da bi bila njihova zaloga pri hiši vsaj za nekaj časa. Še prej je bilo treba za silo očistiti pot do korita. To je bilo nadvse zamudno opravilo. Le nad kakovostjo vode se Dob...