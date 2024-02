Številni znani obrazi se lotevajo ledenih kopeli in meditacije na snegu

Čeprav se tistim, ki zime in mraza ne marajo, ne zdi tako, pa nizke temperature v resnici blagodejno vplivajo na naše telo. Hladna kopel morda ni videti tako privlačna kot denimo vroča kopel z mehurčki, a se nekateri zavedajo, da lahko takšen pristop h krepitvi imunskega sistema dolgoročno prinese veliko koristi. To dobro vedo tudi nekateri znani Slovenci in Slovenke, ki vsako zimo izkoristijo za skok v ledeno vodo ali meditacijo na snegu.

Klemen Bučan in njegova meditacija na mrazu FOTO: Instagram

»Včasih moraš nag na sneg, da bolj ceniš človeka, ki je izumil bundo,« pravi radijski in televizijski voditelj Klemen Bučan, ki dobro ve, da nizke temperature spodbujajo regeneracijo, sproščajo mišice, poskrbijo za boljši spanec in manj stresa. S tem se strinja tudi igralec in režiser Branko Đurić - Đuro, ki se redno kopa v mrzli in ledeni vodi, prav tako se rad na sneg odpravi oblečen zgolj v spodnje perilo in si tako zbistri misli in se napolni z energijo. Ljubiteljica kopanja v vodi pri nizkih temperaturah je tudi njegova draga, igralka Tanja Ribič, plavanje v zimskih mesecih pa si rada privošči tudi igralka Nina Ivanič, ki je lani iskreno spregovorila o izgorelosti, zato svojemu dobremu počutju namenja veliko več časa kot nekoč.

Nekateri hodijo bosi po žerjavici, Đurotu pa bolj ugaja ledena podlaga. FOTO: Instagram

Oboževalec ledenih kopeli pa je po novem tudi izjemni plesalec in koreograf Anže Škrube, ki že leta živi in dela v Los Angelesu, kjer sodeluje z največjimi imeni glasbene industrije. Anže se je zadnje tedne mudil v rodni Sloveniji, kjer je preizkušal meje svojih zmogljivosti v sodu, napolnjenem z ledeno mrzlo vodo. Sprva je v njem zdržal le minuto, po nekaj izkušnjah pa je svoje misli in telo toliko umiril, da je lahko na mrazu užival nekaj minut.