Stenska barva naj ne bo bleščeče bela

Najbolj preprost in cenovno ugoden način, kako osvežiti dom, je pleskanje. Tudi če se ne odločimo za nov odtenek stenske barve, bo prostor videti bolj svež in svetel, ko mu namenimo novo plast svojega najljubšega odtenka. Preden se lotimo pleskanja, je treba stene primerno pripraviti, od tega je namreč odvisno, kakšen bo končni rezultat. Večina denimo redko briše prah s sten, morda ga celo ne opazimo, a ko bomo čezenj zapeljali z valjčkom, se bodo posamezni delci združili v večje kosme, ki bodo pod barvo še kako vidni. Prah obrišemo tudi s stropa.

Preden se lotimo, dobro zaščitimo tla.

Preden se lotimo pleskanja, je treba sanirati tudi morebitne napake oziroma poškodbe na stenah ter zravnati površine, ki niso ravne. Vsaka nepravilnost lahko vpliva na končni rezultat, neravne stene bodo tako denimo videti lisaste. Razpoke, luknje od žebljev, udarne luknje in podobne večje oziroma globlje poškodbe zapolnimo z izravnalno maso, v primeru da s površine ne moremo povsem odstraniti ostankov lepila, pa uporabimo katerega od osnovnih premazov, ki obenem delujejo kot utrjevalci podlage.

Preden se lotimo pleskanja, s sten in stropa obrišemo prah ter saniramo morebitne napake oziroma poškodbe na njih.

Nato je treba zaščititi tla, zaključne letvice in pohištvo ter odstraniti svetila. Letvice prelepimo s posebnim zaščitnim lepilnim trakom, tla in pohištvo, ki ga ne moremo odstraniti, pa prekrijemo s ponjavami ali odsluženimi rjuhami. Še posebno pomembno je, da tla zaščitimo pred barvanjem stropov, saj v tem primeru obstaja nevarnosti, da bo kakšna kapljica padla na tla.

Z zaščitnim trakom oblepimo vse, česar ne moremo odstraniti.

Najbolj priljubljena bela

Pri nas je še vedno najbolj priljubljena stenska barva bela, takšen prostor je namreč videti večji in bolj svetel, najbolj enostavno jo je tudi kombinirati z drugimi odtenki pohištva, talnih oblog in dodatkov. Kljub temu se raje ogibajmo povsem bleščeče beli. Namesto te raje izberemo odtenek ali dva toplejšo ali hladnejšo belo, tovrstni odtenki so znani kot »skoraj beli«, odvisno od lege stanovanja ter učinka, ki ga želimo ustvariti. Prostor bo deloval hladnejši, če se odločimo za belo s sivimi podtoni, ta je denimo priporočljiva za prostore, obrnjene na jug ali zahod, medtem ko bodo toplejši skoraj beli odtenki odlično videti v prostorih, kjer primanjkuje dnevne svetlobe, bodisi zaradi majhnih oken ali njihove orientacije.

Izstopajoča stena naj bo tista, ki je ne gledamo ves čas. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Prostor hitro in enostavno povsem spremenimo, če eno steno prebarvamo z močno ali temno barvo. Izberemo takšno, ki se bo podala k barvi pohištva in dodatkov, tudi v tem primeru pa je priporočljivo upoštevati, ali so okna prostora obrnjena na jug ali sever ter njihovo velikost oziroma količino svetlobe, ki pride skozi okna. Priporočljivo je tudi, da za takšno izstopajočo steno izberemo eno od tistih, ki nam niso ves čas na očeh. Tudi če nam je izbrani odtenek trenutno izjemno všeč, se ga lahko zasitimo, nekatere barve, denimo močne rdeče in oranžne, pa so tudi naporne za oči. V dnevni sobi tako denimo za kontrastno steno izberemo tisto za kavčem, v spalnici pa za posteljo.