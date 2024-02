Starejši, a še vedno aktivni Slovenci se navdušujejo nad hodečim nogometom

Populacija tako v Sloveniji kot v svetu se stara. Ni treba biti ravno jedrski fizik, da bi to spoznal, videl, opazil. Prepogosto se zgodi, da so ljudje v tretjem življenjskem obdobju odrinjeni na rob. Kar vodi v stigmatizacijo, stiske. Ko smo bili v soboto v Športni dvorani Brežice, smo se na lastne oči prepričali, da je v teh fantih in dekletu, vsi so bili stari 60 let in več, eden celo 80, še veliko življenja, volje in energije. Tudi z žogo na parketu. Ko pa začno igrati hodomet, se še dodatno razživijo.

Jasna pravila

"Sem predsednik društva, ki želi pokazati, da starost ni nič strašnega. To smo dokazali tudi v Brežicah na turnirju v hodometu. Pred nekaj več kot letom nihče od nas tukaj ni vedel, kaj je hodomet. Pa smo odkrili, da ga igrajo Angleži; lani junija smo jih povabili v Zagreb, k sodelovanju smo pritegnili še naše športne prijatelje iz Brežic. Začeli smo, danes smo navdušeni, na turnirju v Brežicah je bil tudi naš športni prijatelj z Dunaja," je bil nad potekom 1. mednarodnega turnirja v hodometu ponosen in vesel Ivo Bulaš, predsednik hrvaške Udruge Sijede vrijede.

Pred začetkom turnirja v Brežicah

Hodomet je starejši generaciji prilagojen šport z nogometno žogo. Pravila so jasna in preprosta: medsebojni kontakt, tek in visoke podaje so prepovedani, igralci lahko le hitro hodijo. Vratar ne sme zapustiti svojega prostora, direktnih udarcev ob prekinitvah ni. Na tekmah, ki trajajo dvakrat po 15 minut, sodita sodnika, ki kažeta kartone treh barv: z modrim kaznujeta igralca za dve minuti, z rumenim ga opozorita, po rdečem ga pošljeta v garderobo. Praviloma igrajo s petimi ali šestimi igralci v polju ter z vratarjem, tekme potekajo v dvorani na igrišču, ki v dolžino meri 40, v širino pa 20 metrov.

Prvi Angleži Šport so izumili leta 2011 v Angliji, kjer je že 60.000 aktivnih igralk in igralcev. Leta 2018 je bila ustanovljena mednarodna zveza hodometa.

Ptuj, Brežice, Ljubljana

V Sloveniji se hodomet igra na treh koncih. Prvi so začeli v Brežicah, ta šport so jim lani predstavili sosedje s Hrvaške. V ekipi Sokoli Brežice so zbrani predvsem nekdanji nogometaši iz Brežic in Krškega. Igralke in igralci se zberejo vsako sredo zvečer med 20. in 22. uro v ŠD Brežice. Poleg sokolov so v Brežicah igrali še igralci ekip Udruga Sijede vrijede Zagreb in ekipa Športnega društva Center Ptuj. Na Ptuj je hodomet prinesel Marjan Lenarčič, igralci so zbrani pod okriljem ŠD Center Ptuj, ki ga vodi navdušeni igralec hodometa, 80-letni Jože Mavčec. Vsak torek zvečer, od 20.30 naprej, se zbirajo in igrajo. Ob torkih dopoldan, od 9.30, pa brcajo hodomet v Ljubljani v ŠC Baza športa.

"Zanimivo je, da je več kot polovica zbranih žensk, med njimi prej večina sploh ni igrala nogometa," o stanju v Ljubljani pove Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. "Hodomet smo začeli igrati pred slabim letom. Kdor tega ni poskusil, ne bo razumel. To je zelo upočasnjena različica malega nogometa z obilo obzirnosti do soigralcev in tekmecev," je v imenu hrvaške ekipe povedal Damir Vrbanović, nekdanji direktor hrvaškega Dinama.

Gasilska za spomin

"To je zelo pozitivna aktivnost, ki ima več dobrih vidikov. Prvi je zdravstveni, saj številnim tudi po 60. letu omogoča, da ostanejo v nogometu in v stiku z zdravim načinom življenja. Drugi vidik je dejstvo, da tako zadržimo v športu ljudi, ki so še vedno zelo aktivni in vključeni v delovanje klubov. V karieri so si nabrali izkušnje in poznanstva in so še kako koristni pri vodenju klubov," se predsednik NK Brežice Sandi Hervol zaveda, da ima hodomet številne pozitivne učinke.

Mednarodno tekmovanje na obzorju

Tako kot je na Hrvaškem projekt podprla tamkajšnja nogometna zveza, je v Sloveniji hodečim nogometašem prisluhnila Nogometna zveza Slovenije, ki ima smele načrte s tem športom. Želja je, da bi hodomet še bolj prepoznala generacija tretjega starostnega obdobja in se z njim ukvarjala po vsej Sloveniji – da bi imeli v vsaki MNZ skupino, ki bi igrala hodomet. V pripravi so tudi mednarodni projekti, ki bi povezali igralce v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. "To bi bilo res odlično," povedo udeleženci turnirja, ki sta jih pozdravila podžupan občine Brežice Aleksander Gajski in Janez Kerin, župan MO Krško.