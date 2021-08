Spoznajte Detektiva Kendo: Z lovom na morilce postal milijonar (FOTO)

Sredi druge polovice 19. stoletja sta se na Bovškem vzela Leopold Kenda in Frančiška Ostan Kenda. Njeni družinski veji pripada tudi slovenski gledališki igralec Boris Ostan, čigar žena Jette Ostan Vejrup je nazadnje prejela Borštnikov prstan. Skratka: Leopoldu in Frančiški so se v zakonu rodili trije otroci, Avgusta, Jožef in Janez; Avgusta je edina, ki je pokopana doma na Bovškem. ... Jožef in Janez sta umrla na oni strani luže. Žarišče priimka Kenda je na Bovškem, od koder so se proti koncu 16. stoletja začeli širiti še drugam. Ko je Kolumb odkrival Ameriko, so Kendovi že preplavljali Zgornj...