Spor med tiktokom in megazaložbo: malo denarja, malo muzike

Priljubljena mobilna aplikacija tiktok, ki ima več kot milijardo uporabnikov in do zdaj več kot štiri milijarde prenosov, bo morda ostala brez enega od svojih najmočnejših adutov – glasbe. Kratki videi, ki jih uporabniki nalagajo na popularno družbeno omrežje, so namreč v večini primerov opremljeni z znanimi skladbami. Prav zaradi tega pa je zdaj prišlo do zapletov.

Nedavna novica se bo poznala pri nezadovoljstvu uporabnikov, ki bodo želeli pri svojih objavah uporabiti glasbo svojih idolov.

Glasbena založba Universal Music Group, ki ima v lasti največji katalog glasbe svetovnih uspešnic, je po prekinitvi pogovorov s TikTokom o vprašanjih, kot je avtorsko nadomestilo za glasbenike (izvajalce in avtorje), napovedala, da bo s platforme umaknila svoje pesmi, vključno s pesmimi ameriške pevke Taylor Swift in kanadskega glasbenika The Weeknda. Pesmi slednjih na omenjeni platformi spremljajo številne viralne videoposnetke. Umik glasbe današnjih velikanov pop glasbe utegne biti za TikTokov posel precej slaba novica. Morda ne ravno usodna, vsekakor pa se bo poznala pri nezadovoljstvu uporabnikov, ki bodo želeli pri svojih objavah uporabiti glasbo svojih idolov.

V odprtem pismu je Universal obtožil TikTok, da »poskuša graditi posel na podlagi glasbe, ne da bi za to plačal pošteno ceno za glasbo«. Glasba, ki se trži pod licenco založbe Universal, se z dotične aplikacije že umika, TikTok pa naj bi imel sicer sklenjene dogovore z vsemi drugimi »večjimi in neodvisnimi založbami«. Na problematiko je, seveda, mogoče pogledati z več različnih vidikov. Eden od njih je tudi ta, da TikTok (v osnovi!) ni platforma za pretakanje glasbe, kot sta denimo Apple Music in Spotify, in je zato tarča »izsiljevanja« glasbenih založb, saj uporabniki na tiktoku ne morejo predvajati celotnih pesmi in so pri svojih videih oziroma slikovnih objavah omejeni na največ 60 sekund glasbe.

Universal naj bi sicer TikToku predlagal plačilo, ki predstavlja le določen delež cene, ki jo sicer plačajo sorodne spletne platforme. TikTok, ki je v lasti kitajskega podjetja ByteDance, pa tudi ne ostaja tiho in se brani z argumentom, da Universal svoj »lastni pohlep postavlja nad interese glasbenikov, ki jih zastopa«.

Za omenjeno založbo predstavljajo težavo tudi posnetki na tiktoku (in teh ni malo), ki so ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence – tudi to je po njihovem skrunitev originalnega umetniškega dela, torej pesmi. Glede obtožbe o pohlepu pa so navedli, da TikTok predstavlja zgolj približno odstotek vseh prihodkov. Med glasbenimi izvajalci, ki so pri Universal Music Group, so med drugim Sting, Alicia Keys, SZA, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Rosalia, Harry Styles, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Elton John, J Balvin, Brandi Carlile, Coldplay, Pearl Jam, Bob Dylan in Rolling Stones. Skratka, domala celotna svetovna glasbena smetana različnih generacij.

Da je TikTok velik, če ne trenutno največji spletni igralec na spletu, priča tudi dejstvo, da si je te dni tam ustvaril profil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki bo tako pred predsedniškimi volitvami poskušal nagovoriti mlade volivke in volivce. Slednji so namreč že pred časom klasične medije zamenjali za instant platforme, kot sta tiktok in instagram. Kar je sicer skrb vzbujajoče.