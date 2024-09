Spletni prevaranti grdo zlorabili tudi ime Helene Blagne

Na tapeti spletnih prevarantov, ki v zadnjih dveh letih pridno izkoriščajo prepoznavnost slovenskih estradnikov, se je v teh dneh znašla tudi glasbena diva Helena Blagne. O prevari, ki jo je pustila odprtih ust, so bili naprej obveščeni njeni spletni prijatelji, ki so zasledili objavo domnevnega zdravnika. Doctor Abel naj bi Heleni pomagal s posebno metodo čiščenja žil in ji tako rešil življenje, saj naj bi jo ogrožali simptomi kapi.

Sporna objava, ki je upravičeno razburila našo divo. FOTO: facebook

Naša glasbenica je zadevo nemudoma zanikala in sledilce opozorila, naj ne nasedajo nepridipravom, ki promovirajo lažne novice in navidezne rešitve za zdravje. Te se v zadnjem obdobju pojavljajo zelo pogosto, spletni uporabniki pa jih lahko prepoznajo po nestrokovnih besedilih, polnih pravopisnih napak, ter nesmiselno zasnovanih stavkih in fotomontažah.

Domišljiji spletnih prevarantov ni videti konca, se strinja Ana Praznik. FOTO: Pop TV

Na te že dlje opozarjajo številni znani Slovenci, ki so postali tarča prevarantov. Med njimi je voditeljica in pevka Ana Praznik, ki je imela pred časom kar več težav zaradi lažnih novic. Konec lanskega leta se je namreč ukvarjala z objavami o tem, da je sodelovala pri sistemu hitrega zaslužka denarja in bila zaradi tega aretirana. Sicer pa so znani obrazi pri omenjeni zadevi bolj ali manj nemočni. Blagnetova je dejala, da takšne neprijetnosti ni doživela prvič. Pred časom so nepridipravi na spletu objavili novico, da je pristala v bolnišnici ter da prosi, naj ljudje molijo zanjo. Glasbena diva se je na prevaro hitro odzvala in oboževalcem sporočila, da je z njo vse v redu.