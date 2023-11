Sony s svojimi playstationi že skoraj tri desetletja kraljuje v svetu igralnih konzol. In kot se spodobi, ves ta čas skrbi tudi za playstationovsko dodatno opremo, od igralnih ploščkov prek tipkovnic in očal za navidezno resničnost do slušalk. Pred nedavnim je predstavil novo serijo gamerskih slušalk inzone, razvitih v sodelovanju z e-športno ekipo Fnatic. Na test smo dobili model inzone H5, brezžične naglavne slušalke, ki omogočajo do 28 ur neprekinjenega igranja z odličnim prostorskim zvokom. Udobje na visoki ravni Za reprodukcijo zvoka skrbita 40-milimetrski zvočniški enoti s širokim frek...