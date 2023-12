Smrečice malo drugače

December je tradicionalno v znamenju lučk, okraskov in smrečic, a predvsem slednje lahko v stanovanju zavzamejo precej prostora, kar je težava, če tega že tako in tako nimamo na pretek. V specializiranih in bolje založenih trgovinah so sicer na voljo posebne umetne smrečice, ki so ožje in zato kot nalašč za manjše prostore, najdemo lahko tudi čisto male, ki jih lahko postavimo na jedilno mizo ali polico v dnevni sobi, obstajajo pa seveda tudi naravne manjših dimenzij, čeprav jih je v prodajalnah težje najti.

Ozka smrečica je primerna za majhne prostore. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Brez lučk ne gre

Da bi svoj dom odeli v praznično okrasje ter tako pričarali tisto pravo decembrsko vzdušje, pa seveda ne potrebujemo smrečice, dovolj bodo drugi okraski, ki so nam všeč. Le brez lučk ne bo šlo. Te bodo polepšale in osvetlile dolge in hladne noči ter turobne dneve, kar blagodejno vpliva na počutje, tudi duševno.

Lučke zvijemo v vazo, steklenico, kozarec ...

Že dolgo tovrstne lučke niso namenjene le za smrečico, obesimo jih lahko, kamor nam srce poželi, denimo na okno ali prazno steno, z njimi lahko ovijemo večje lončnice ali večjo suho vejo, ki jo naberemo med sprehodom po gozdu, doma pa postavimo v vazo, cvetlični lonec ali jo obesimo pod strop. Okrog nje ovijemo lučke, dodamo še kakšen drug okras, ki bi ga sicer obesili na jelko, vejo lahko tudi prebarvamo v elegantno zlato ali kakšno drugo barvo, ki nam je pri srcu, in smrečice nihče niti pogrešal ne bo. Krajše verige z lučkami lahko zvijemo tudi v večjo vazo ali steklenico, še prej pa vanjo razporedimo božične krogle in druge okraske, na dno lahko položimo tudi zgolj kosme vate, ki bodo predstavljali sneg.

Smreka iz daril

Če bi z lučkami radi popestrili prazno steno, jih lahko nanjo obesimo tako, da padajo proti tlom ali pa v poljubni obliki, tudi smrečice. Vmes nato pritrdimo kakšno bunkico ali drug okrasek in tudi darila lahko postavimo podnjo, ko bo prišel čas za to. Ali pa smrečico sestavimo kar iz daril.

Ni treba, da so darila pod smrečico, spremenimo jih v smrečico.

Pazimo le, da so vsa darila v škatlah, saj jih bo treba naložiti eno na drugo, še lepše pa bo videti, če bodo škatle različnih oblik. Največjo postavimo na tla, nanjo manjšo in tako dalje do vrha. Na koncu dodamo še zvezdo, ki smo jo izrezali iz tršega papirja ali kartona. V kakšen papir ovijemo darila, je povsem vseeno, lahko izberemo zeleni papir in rdeči trak, denimo, lahko so vse škatle ovite v enak papir ali ne … uporabimo domišljijo.

Na steni

Odlična smrečica za manjše prostore, ki jo pritrdimo kar na steno, je tudi tista, ki jo izdelamo iz nekaj suhih vej, ki jih po želji okrasimo.

Uporabimo, kolikor palic želimo, in jih navežemo, kolikor skupaj ali narazen želimo.

Naberemo vsaj pet gladkih vej različnih velikosti, ki jih nato s približno deset centimetri razmika navežemo na vrvici. Ena naj poteka po levi, druga desni strani. Na vrhu oba konca vrvice zvežemo in smrečico obesimo na žebelj ali kaveljček, dodamo še leseno zvezdo, lučke in druge okraske. Veje na vrv navežemo zelo skupaj ali zelo narazen ali nekje vmes, kakor nam srce poželi oziroma kakor nam je všeč.