Tajvanski Asus, peti največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu, ima v svoji ponudbi tako rekoč vse, kar je kakor koli povezano z računalniki: stacionarne računalnike, prenosnike, netbooke, pametne telefone, mrežno opremo, wifi usmerjevalnike, projektorje, matične plošče, grafične kartice, optične shrambe, multimedijske izdelke, periferno opremo, nosljive naprave, strežnike, delovne postaje in tablične računalnike. In med njimi je tudi zenbook S13 flip oled, 2-v-1 računalnik, ki združuje klasični prenosnik in tablico. Močno drobovje Ko ga razpremo, je videti kot klasični prenosnik. ...