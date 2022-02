Tudi zavoljo olimpijskih iger je Kitajska bila in ostala dežela priložnosti, vedo povedati vsi. Kitajci cenijo slovensko znanje, tudi v športu. To so v minulem desetletju s pridom izkoristili trije priznani slovenski trenerji v ekipnih športih. S prevajalko do naslova Prvi med njimi je danes 72-letni Niko Markovič, ki ima pestro trenersko biografijo: deloval je v Kuvajtu, Egiptu (tam je vodil 22-kratne prvake in šestkratne pokalne prvake Egipta), Združenih arabskih emiratih in Avstriji. V Sloveniji je bil trener v Celju, Slovenj Gradcu, na Kozini, v Šmartnem, Železnikih, Trebnjem in Žalcu. B...