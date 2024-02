Slovenski duhovniki na evropskem prvenstvu v futsalu v zlati sredini

Tudi duhovniki imajo radi šport, vsako leto poteka evropsko prvenstvo v futsalu. Albanija, točneje mesto Skadar, je minuli teden gostilo evropsko prvenstvo, kar 17 reprezentanc in 220 duhovnikov je tekmovalo, molilo in se družilo. Slovenska reprezentanca, ki deluje v okviru Športno-izobraževalnega društva Pax Slovenija, je na že 16. evropskem prvenstvu zasedla 9. mesto.

Molili in igrali

»Glede na to, da se zbiramo že vrsto let, je potek tekmovanja bolj ali manj ustaljen. V ponedeljek se zberemo, sledita slovesna sveta maša in večerja. V torek je prvi igralni dan, igrali smo po skupinah. V sredo je bil romarski dan – šli smo v glavno mesto, v Tirano. V četrtek smo igrali, da smo prišli do končne razvrstitve, v petek pa se vsak po svoje vračamo domov,« je dogajanje v Albaniji opisal kapetan in vodja slovenske ekipe dr. Andrej Šegula, profesor na teološki fakulteti v Ljubljani in duhovni pomočnik v Zadobrovi in Zalogu.

Poromali so v Tirano. FOTO: facebook/EP duhovnikov v futsalu

Slovenija je v rednem delu klonila proti Hrvaški in premagala Albanijo. V razigravanju so bili naši boljši od Avstrije in Češke za končno deveto mesto. »Bili smo zadovoljni z igro. Če smo realni, to je trenutno naš domet. Zlata sredina. Pred nami osem in za nami osem. Če bi imeli srečo, da bi premagali kakšnega favorita, bi se lahko stvar drugače obrnila. Ampak za zdaj smo tukaj,« je kapetan ocenil igro naše reprezentance.

Ekipo so sestavljali Andrej Šegula, Janez Ferlež, Bernard Rožman, Janez Pavel Šuštar, Tine Povirk, Francesco Bertolini, Klemen Jager, Roman Ivanetič, Ivan Arzenšek, Matei Senteš, Mitja Franc in Tadej Inglič. Igrali so pod vodstvom trenerjev Stanka Plantaka, Marjana Slapšaka in Marka Krasnića.

Naša reprezentanca je prišla do 9. mesta. FOTO: facebook/EP duhovnikov v futsalu

»Naša ekipa je bolj ali manj ustaljena, z nami je bil na novo Roman Ivanetič. Res pa je, da smo ekipo v zadnjih letih malce pomladili, tako da ohranjamo nivo, hitrost, priložnosti. Pogrešamo vsakogar, ki je dober, pa ni bil z nami,« dodaja kapetan in potrdi, da je za Slovenijo igral tudi pater Matei Senteš, minorit iz Romunije, trije Slovenci pa so igrali za tuji zasedbi, saj delujejo v tujini: pater Miha Majetič je misijonar v Kazahstanu, vodi in igra za Kazahstan, salezijanca Rudi Tisel in Janez Mirtek pa sta nosila dres Črne gore.

Med prvenstvom so si ogledali muzej, ki predstavlja preganjanje Cerkve v času komunizma. Obiskali so mošejo v Skadru in poromali v Tirano.

Leta 2025 na Madžarsko

Slovenija je bila boljša tudi od domačinov. FOTO: facebook/EP duhovnikov v futsalu

Evropski prvaki so postali Hrvati, ki so v finalu premagali Poljsko, sicer serijsko zmagovalko evropskih prvenstev. Hrvati so pomladili svoje vrste in prišli do naslova, za sosede pa so navijali tudi Slovenci, pove kapetan Šegula, ki s soigralci pogleduje v sosedstvo – evropsko prvenstvo bo prihodnje leto gostila Madžarska.