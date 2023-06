Slovenija prvič na svetovnem vrhu mladih voditeljev za bolj vključujoč svet

Prejšnji konec tedna je v okviru svetovnih iger specialne olimpijade v Berlinu 2023 potekal 11. svetovni vrh mladih voditeljev. Prvič v zgodovini so dogodek v celoti organizirali mladi z vsega sveta. Združuje mlade z intelektualnim primanjkljajem in brez njega v enotno globalno platformo mladih za spodbujanje vključevanja in spremembe v lokalnih skupnostih. Več kot 100 mladih iz 45 programov specialne olimpijade z vsega sveta se je od 16. do 20. junija zbralo v Berlinu, kjer so se učili, izmenjevali prakse in spodbujali drug drugega, da bi udejanjili bolj vključujoče vedenjske prakse v svojih državah. Po koncu vrha so se udeleženci vrnili v svoje države, kjer bodo v lokalnih skupnostih nadaljevali izvajanje inkluzijskih projektov.

Program inkluzijskega juda

Slovenija se je mednarodnega vrha mladih voditeljev udeležila prvič: predstavljal jo je JK Sokol s programom inkluzijskega juda. Med stoterico mladih iz 45 držav so kot prvi Slovenci sodelovali Lars Kajfež kot športnik specialne olimpijade, Maj Pušnik kot mladi voditelj brez intelektualne oviranosti ter njun mentor in trener inkluzijskega juda Gaston Descamps. V Berlinu so predstavili svojo vizijo bolj vključujočega sveta s projektom, ki ga že izvajajo.

V JK Sokol veliko pozornosti posvečajo vključevanju. FOTO: Aleš Fevžer

Na vrhu 2023 so se mladi voditelji usposabljali in učili orodij za uvod v mladinsko vodenje, pripovedovanje zgodb in vodenje projektov. Cilj vrha je, da mladi razvijejo in vodijo projekte, s katerimi vplivajo na vključevanje v svojih šolah in skupnostih, odrasli mentorji pa so se od kolegov iz drugih držav učili, kako najbolje opolnomočiti mlade. Mladi udeleženci z vsega sveta so oblikovali deklaracijo, v kateri so vodje programov, oblikovalce politik, vladne uradnike in druge mlade pozvali, naj spodbujajo vključujoče spremembe.

Predsednik JK Sokol Darko Kraševec je povedal takole: »Ponosni smo, da je bil prav naš klub kot prvi predstavnik iz Slovenije izbran za prisotnost na vrhu mladih voditeljev v Berlinu. Med izbrane smo se uvrstili zaradi prizadevanja, da inkluzijski judo postavimo na višji nivo, da začnemo skupne treninge mladih s posebnostmi in brez njih. Šport je univerzalen jezik in prek njega lahko vsi mladi pridobijo, se učijo drug od drugega in tako širijo glas med vrstnike. Le vključujoča družba je družba prihodnosti.«