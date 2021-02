Slovenci hrvaški otok spravili na kant

Predsednikov brat v poslu s Slovenci

Pokojni Krešimir Milanovićje ustvaril mrežo poslovnih povezav s slovenskimi državljani.

Med vojno so na otoku bivali begunci, potem je koncesijo dobila družba Sunčani Hvar.

Obonjan, otok mladosti

Obonjan je nenaseljeni otok v Šibeniškem arhipelagu, ki so ga kot kultnega slavili mladi ljudje bivše Jugoslavije.

Zasebni otok za zasebne žure

Sandi Küplen (skrajno levo) in Dominik S. Černjak (skrajno desno) FOTO: Mediaspeed.net

Uveden stečaj

Hrvaški imperijal.net v izčrpnem članku razkriva neverjetne povezave pokojnega brata hrvaškega predsednika z vrsto donosnih projektov ter družb, ki so dobile koncesije od Hrvaške ali pa so financirale stranko SDP v zadnji predsedniški kampanji. Med njimi so tudi Slovenci. Kot je znano, je Hrvaška je dobila sodni spor zoper Ljubljansko banko (LB), saj je Evropsko sodišče za človekove pravice 16. decembra sporočilo, da Slovenija Hrvaške ne more tožiti za kršenje človekovih pravic, in se izreklo za nepristojno za odločanje o tožbi, vredni 430 milijonov evrov. Čeprav zaradi spora glede deviznega varčevanja hrvaških varčevalcev LB na Hrvaškem ne more poslovati pod svojim imenom, pa je leta poslovala prek svoje frankfurtske podružnice LHB oziroma LHB International Handelsbank, navaja spletna stran. Eno ključnih vlog naj bi po poročanju portala odigral pokojni brat predsednika, ki je umrl za rakom lani septembra med predsedniško kampanjo, za seboj pa pustil veliko dolgov in številne neplačane račune. Vse do smrti pa je imel, kot navaja portal, vitalne poslovne povezave z nekaj slovenskimi podjetniki.Krešimir se pojavlja v več družbah, med drugim kot član uprave družbe za turizem in navtiko TYC iz Zagreba, in sicer tudi po smrti in vse do brisanja družbe 11. decembra lani, kažejo podatki iz sodnega registra. V tej družbi se kot Krešimirjev partner pojavlja Ljubljančan(njegov hrvaški partner pa je), ki je na Hrvaškem ustanovil niz družb: Pasa gradnje, Collegium potovanja, Adria MM produkcija, Oniros Mare, Insulae Festum, Labo Invest in P. J. S. K. Invest. Collegium potovanja zdaj vodi. Küplenovi partnerji v družbi Oniros Mare so bili do smrti Krešimirjaz Reke, Ivor Brunjak,iz Zagreba in SlovenciterVsi so bili solastniki družbe, Rodin pa direktor. Imeni Tadej Volf in Hugo Baus zlahka odkrijemo na spletni strani družbe, ki je dobila koncesijo na nekdanjem otoku mladosti, na Obonjanu. Na spletni strani sta navedena kot direktorja, vendar poleg njiju ni navedena hrvaška družba, temveč slovenska CMT potovalna agencija d.o.o. Küplen je z omenjenima ustanovitelj tudi zagrebške družbe Insulae Festum. Sedež družbe je na naslovu prej omenjenega Starčeviča v Ulici Ferde Livadića. Poleg Küplena sta solastnika družbe še belgijska družba Nines in Poljak. Njegova družba Mobilia je prevzela kultni hotel Krka v Šibeniku, postala pa je tudi večinski upnik propadle Riviere v stečaju. Še več, eden večjih carjev hrvaškega turizma, ki je svoj biznis razvejal s prevzemom projektov, ki jih je prej kreditirala Nova Ljubljanska banka oziroma LHB in v spregi z lokalci, povezanimi s političnimi in drugimi veljaki, navaja imperijal.net.Pa poglejmo, kako je družba Sandija Küplena dobila koncesijo za nekdaj tako imenovani otok mladosti – Obonjan. Gre za nenaseljeni otok v Šbeniškem arhipelagu, ki so ga kot kultnega slavili mladi bivše Jugoslavije. Med vojno so tam bivali begunci, potem pa je koncesijo za uporabo otoka dobila družba Sunčani Hvar, in sicer prek družbe Obonjan rivijera. Od te družbe je koncesijo leta 2016 za obdobje 42 let dobila oglaševalska družba Sound Channel in njeni partnerji. Glede na načrte naj bi otok postal specializiran za turizem, povezan z glasbo, trajnostnim življenjskim slogom, velnesom, gastronomijo in tehnologijo. Zagrebška družba Gratiosus bi glede na pogodbe delovala na terenu, slovenski turoperater CMT, ki ga na hrvaškem zastopa družba Insulae Festum, pa je bil odgovoren za pritok turistov. Glede na sodni register je eden od ustanoviteljev Gratiosusa, družbo pa vodi. Tudi Bušljetova družina je dodobra razvejala biznis na številne lokale, restavracije in trgovine po vsej Hrvaški. Med drugim so lastniki verige restavracij Fifty-fifty, lokala Leggiere in tekstilne znamke Galielo.Ustanovitelji družbe Insulae Festum so torej štirje slovenski podjetniki, in sicer Hugo Baus, Tadej Volf, Sandi Küplen in Dominik S. Černjak, ki upravljajo ljubljansko agencijo za potovanja CMT. Agencija je specializirana za organiziranje absolventskih in maturantskih potovanj., lastnik Sound Channela, je za tuje medije nekajkrat poudaril, da je projekt Obonjan pripravljal tri leta. Četrti ključni igralec v tem projektu, ki je bil v prvi fazi vreden 50 milijonov kun, je mesto Šibenik. Županje leta 2016 izjavil, kako so leto prej podpisali sporazum med mestom, Sunčanim Hvarom in novimi vlagatelji, s čimer je bila dokončana pogodba o realizaciji projekta Obonjan rivijere in s čimer je Sunčani Hvar oziroma njegov lastnik Orco družba izstopila iz tega posla. Tako so koncesijo, ki je bila sprva dana za 50 let, prevzeli novi lastniki, ki pa imajo očitne povezave s pokojnim bratom nekdanjega premiera in aktualnega predsednika Milanovića.Na Obonjanu so organizirali koncerte in nastope didžejev, ki pa jih lani zaradi epidemije koronavirusa niso mogli izpeljati, sicer bi s turizmom in festivalskim dogajanjem zagotovo do vrha napolnili svoje žepe. Slovenski CMT Travel so leta 1996 ustanovili Sandi Küplen in Hugo Baus, ki sta imela v lasti Mondial Travel, in Dominik S. Černjak kot lastnik Collegiuma. CMT je kratica imen teh dveh družb po združitvi. Nastala je CMT potovalna agencija, katere generalni menedžer je Sandi Küplen, agencija pa je postala operativna vodja nekdanjega otoka mladosti.Naj spomnimo, da so mediji po smrti predsednikovega brata preiskovali njegovo povezavo z organizatorji festivala Ultra in ugotovili, da je Küplen menedžer Ultra Europe, zato je ta zveza še kako stvarna, ne pa fikcija, poudarja imperijal.net. T-portal je julija 2014 objavil članek, v katerem razkriva, da je Krešimir Milanovićvsaj posredno vključen v organizacijo Ultra Europe Festivala. »Gre za neuradno informacijo, ki že mesece kroži po kuloarjih. Papirnatih sledi ni, razen domnevno neaktivne družbe TYC, ki jo je letos ustanovil s Küplenom, trenutno enim najbolj izpostavljenih ljudi najbolj obiskanega festivala v regiji,« je navajal portal. Govorice je podžgalo tudi to, da so Milanovića mlajšega s prijatelji tako predlani kot lani opazili v najbolj luksuzni loži stadiona Poljud. Potrjeno je tudi, da je v prijateljskih stikih z lastniki licence za evropski del Ultra Festivala.Primer koncesije za Obonjan pa zdaj dobiva tudi sodni epilog. Fina je na gospodarskemu sodišču v Zadru predlagala uvedbo stečaja Obonjan rivijere, družbe, ki je dobila koncesijo za upravljanje otoka. Zveni neverjetno, da je družbi z enim zaposlenim, a s koncesijo, uspelo povzročiti dolg v višini 12,340.640,95 kune (1,6 milijona evrov). Sodnicaje konec septembra uvedla predhodni postopek za uvedbo stečajnega postopka, na naroku 9. decembra pa je zakonite predstavnike družbe Rokija, Bausa iniz Velike Britanije in Severne Irske zadolžila, da do naslednjega naroka sodišču dostavijo notarsko overjen popis njihove lastnine, pa tudi zagrozila z denarno kaznijo ali prisilno privedbo, če bi se želeli naroku izogniti.