Skrijmo se pred radovednimi pogledi

Da bi si na balkonu ali terasi uredili prijeten kotiček, zaščiten pred radovednimi pogledi, ni treba zapraviti veliko denarja in časa, razmisliti je treba le, kaj se poda v okolje in kaj nam bo zagotavljalo primerno zasebnost. Najhitreje bodo težavo rešili posebni zasloni, običajno so narejeni iz trpežnega blaga, na voljo pa je velika izbira različnih vzorcev in tudi velikosti. Navadno tovrstne zaslone z vrvico pritrdimo na balkonsko ograjo, če to ni mogoče oziroma si želimo višje ograde, pa raje razmislimo o drugačni rešitvi. Na manjših balkonih, na katere se vidi le z ene strani, lahko uporabimo tudi razdelilnike prostora, ki jih najdemo v skorajda vsaki trgovini s pohištvom in notranjo opremo. Nič zato, če je njihov prvotni namen uporaba v notranjih prostorih. Če izberemo razdelilnik iz lesa, je treba paziti le, da ga bomo ustrezno zaščitili z barvo in lakom, saj bo na balkonu prepuščen na milost in nemilost vremenskim pojavom, temperaturnim nihanjem in podobno.

Jadro nas ščiti pred pogledi od zgoraj.

Odlična rešitev so tudi povsem običajne zavese, ki jih obesimo pod strop, ko si želimo zasebnosti, jih zagrnemo, sicer pa razpremo in privežemo na ograjo. Izberemo lahke in tanjše zavese, da bo skoznje prehajal zrak, sicer nam bo hitro postalo prevroče.

Naravni zastor in senca

Najbolj naravna rešitev, ki je obenem tudi prijetna na oko, pa so vzpenjavke. V tem primeru potrebujemo še oporo, lahko jo kupimo v vrtnariji ali trgovini z opremo za urejanje doma in okolice, lahko pa jo izdelamo sami. Za to potrebujemo štiri deske, velikost izberemo glede na to, kako široko in visoko oporo želimo, ter nekaj vrvic ali preprosto žico, kos žičnate ograje in podobno. Pazimo le, da opora ni preširoka ali previsoka, saj bo tako manj stabilna. V tem primeru dodamo še kakšno desko na sredini. Ko vse štiri zbijemo skupaj, mednje napeljemo vrvi ali žico. Odvisno od rastlin, ki bodo po njej plezale, se odločimo tudi, ali bo opora samo vertikalna ali pa bomo izdelali mrežo. Vse skupaj nato pritrdimo na cvetlično korito, v katero zasadimo rastline in jih, ko dovolj zrastejo, začnemo usmerjati po opori.

Namesto zaslona iz blaga uporabimo bambus.

Na sončno lego denimo posadimo klematis, ki uspeva tudi v polsenci, paziti pa je treba, da bo zemlja, v kateri bo rasel vlažna, a dobro odcedna. Tudi slak in glicinija bosta poskrbela za prijetno zeleno steno. Namesto rastlin, ki se bodo vzpenjale po opori, lahko izberemo tudi tiste, ki jih bomo namestili pod strop in bodo padale proti tlom ter ustvarile zeleni slap, za to pa bo potrebne nekoliko potrpežljivosti ali v prodajalni izberemo že močno razraščene rastline. Trenutno so izredno priljubljene balkonske rastline praproti, ki jih obesimo pod strop, a na vročem balkonu in neposredni sončni svetlobi ne bodo dolgo uspevali, saj imajo radi senčno lego in precej vlage. Namesto cvetočih okrasnih rastlin si lahko seveda omislimo tudi zelenjadnice, denimo različne sorte kumar, ki se bodo ob opori čudovito razrasle, pa tudi manjše sorte bučk, večji plodovi namreč potrebujejo močnejšo oporo.

Za oporo uporabimo vrvi ali mrežo. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Najbolj enostavno pa si zasebnost zagotovimo, če nas motijo pogledi od zgoraj. V tem primeru nad del zunanjega prostora, na katerem se najpogosteje zadržujemo, namestimo jadro, ki bo obenem služilo kot senčnik, pod njega pa napeljemo nekaj prazničnih ali led-lučk, ki bodo polepšale poletne večere.