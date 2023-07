Ansambel Petka je izjemen kvintetski sestav, ki zelo aktivno nastopa že več kot desetletje. Člani so doma iz Šentjurja in okolice, njihov vodja pa je klarinetist Matjaž Vodišek. Pred kratkim je okroglih 40 let praznoval njihov harmonikar Stane Žekar, kar jih je tako navdihnilo, da so ob jubileju novo skladbo posvetili kar njemu. Letošnji april je bil za ansambel Petka zelo pester. Na isti dan kot harmonikar Žekar je svoj 42. rojstni dan praznoval tudi kitarist Roman Rošer, zadnjo aprilsko soboto pa so bili člani ansambla svatje na poroki svojega basista Jerneja Klakočarja. Te dni so polno zas...