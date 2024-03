Si starši slovenskih maturantov sploh lahko privoščijo takšne vrtoglave cene?

Bleščeče okolje, elegantne obleke, izbran program in zabava do jutranjih ur – maturantski ples je za mnoge mlade prvi veliki slavnostni dogodek v življenju. Ker se zgodi le enkrat, je tudi zelo poseben, ne le zanje, temveč za vso družino. Je simbol zrelosti in opomin, da je otrok odrasel, spomini nanj pa so vedno dragoceni. Zadnja leta pa nekateri vse bolj opozarjajo, da so postali poligon za tekmovalnost, na katerem kratko potegnejo tisti iz revnejših družin. Razkošna zabava je namreč za starše lahko tudi precejšen strošek. Nedavno smo lahko v Slovenskih novicah prebirali o dijakih Srednje š...