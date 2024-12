Tu je bil moj dom, pa saj je še vedno. Zdoma sem 48 let,« nam je povedala Zvonka Mikec, misijonarka v Angoli. Dober mesec se je mudila doma, na Dolenjskem, točneje na Bistrici pri Šentrupertu, danes pa je spet v Angoli, v Afriki, kjer je že 33 let. »To so Božje poti. Ko sem bila otrok, stara 11, 12 let, smo radi hodili v župnijo, imeli smo prijetne župnike in kaplane, ki so znali pridobiti mladino. Radi smo obiskovali verouk in dejavnosti v cerkvi, ki zunaj nje niso bile dovoljene. Pestra je bila tudi misijonarska razsežnost. Tako smo dobili v župnijo obisk misijonarja, ki je bil prej naš kapl...