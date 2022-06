Po naših cestah se spet vije karavana kolesarskih asov na dirki po Sloveniji. Če bi življenjska pot danes 30-letnega Bernarda Rožmana peljala v drugo smer, bi bil morda med njimi in bi se boril za odmeven rezultat v konkurenci Tadeja Pogačarja in drugih. A se je Bernard odpeljal v drugo smer. Kolesarstvo še danes rad spremlja, vendar ima pred sabo druge izzive. Postal je župnik, v tem poslanstvu je našel smisel svojega življenja. Minula nedelja je bila pestra. »Pripravili smo župnijski dan. Dve leti je bila korona, ljudje potrebujejo druženje.« Farani so bili navdušeni. Okoli 2000 ...