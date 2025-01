Se je še spomnite? Vrnila se je po desetih letih

Po desetletju se ameriška pevka in naša evrovizijska predstavnica Hannah Mancini, ki že leta živi v Sloveniji, kjer je našla ljubezen, vrača na glasbeno sceno s svežim projektom. Vendar, kot poudarja, ne gre za »vrnitev«, saj je bila, čeprav nekoliko bolj umirjena, še vedno aktivna in prisotna v glasbenem svetu. V preteklosti je sodelovala v različnih glasbenih projektih, njene pesmi so bile uspešne na radijskih lestvicah, nastopala je s skupino Xequtifz, ki jo je zapustila leta 2021, ter redno navduševala na dogodkih Sladica.

Rojena je v Severni Kaliforniji, odraščala je v Koloradu, pri 19 letih pa se je zaradi kariere preselila v Los Angeles. FOTO: osebni arhiv

Pri novem glasbenem projektu je sodelovala z nekaterimi člani omenjenega Sladica benda, med drugim s Tadejem Koširjem in raperjem Ghetom, ki sta z avtorico besedil Cherie Lucas soustvarjala pesmi. Omenjeni ustvarjalci so ji stali ob strani kot soavtorji, Tadej pa je glasbo še produciral. Hannah se tokrat osredotoča na soul in R&B glasbo – žanra, ki ju nosi v srcu že od začetka kariere. Nedavno je v središču Ljubljane, v prostorih Pop's Pizza, premierno predstavila skladbo What You Are in takoj pritegnila pozornost.

Od leta 2007 živi v Sloveniji, poročena z Grego Jurkovičem. FOTO: osebni arhiv

»Skladba je poklon moji ljubezni do soula in R&B glasbe, hkrati pa je vrnitev k mojim glasbenim koreninam,« je povedala pevka. Hannah Mancini. Dogodka ob predstavitvi skladbe in videospota so se udeležili številni znani obrazi, med njimi Ula Furlan, Ana Colja, pevka Leyre, Dj Zeds, Tomaž Mihelič, Jakob Kapus, Martina Martensson, pevka Cherie, njen partner kitarist Aleš Marjetič in številni drugi. Hannah Leah Mancini, ameriško-slovenska pevka, je sicer rojena 22. januarja 1980 v Severni Kaliforniji, odraščala je v Koloradu, pri 19 letih pa se je zaradi kariere preselila v Los Angeles.

Podprli sta jo tudi prijateljici Manja Plešnar in Ula Furlan. FOTO: osebni arhiv